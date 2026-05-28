טקס סיום קורס פיקוד ומטה 'אלון' מחזור ע"ב התקיים הערב (חמישי) במחנה 'דיין' בגלילות בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מפקד המכללות הצבאיות, אלוף דן נוימן, ומפקד המכללה הבין-זרועית לפיקוד ומטה, תת-אלוף ציון רצון.

את הקורס מסיימים 55 חניכים ו-4 חניכות, אשר עתידים להשתבץ בהמשך דרכם בתפקידי פיקוד כמפקדי גדודים, טייסות ופלגות.

הרמטכ"ל פתח את נאומו בהתייחסות לחג השבועות ולדברי חז"ל על חשיבות התורה כמהות קיומית, וקישר זאת לתורה הצבאית שהיא יסוד מרכזי בבניית הכוח הצבאי להגנת המדינה.

הוא הביע הזדהות עם דברי פרופסור יוסי בן ארצי מאוניברסיטת חיפה, וציין כי התואר האקדמי והתשוקה ללמידה הם חלק חיוני מהכשרת המפקדים בצה"ל. בהמשך דבריו פנה למשפחות השכולות, לבני המשפחות, למפקדי הקורס ולבוגרים, תוך שהוא מדגיש את הייחודיות של המחזור הנוכחי.

בנאומו התייחס הרמטכ"ל לתקופת הלחימה המתמשכת ולשינויים שחלו בתפיסת הביטחון של צה"ל מאז 7 באוקטובר. "צה"ל שינה מהיסוד את תפיסת הביטחון שלו: אנו יוזמים, תוקפים ומסירים כל איום שמתהווה כנגד מדינת ישראל", אמר.

זמיר הוסיף כי "אין הכלה ואין עצימת עיניים", וציין כי צה"ל ממשיך לפעול נגד איראן ושלוחותיה. לדבריו, "מכה ועוד מכה, אנו מכים את משטר הרשע האיראני והציר האיראני כולו".

הרמטכ"ל התייחס גם ללחימה ברצועת עזה ובלבנון ואמר כי צה"ל "שחק את כוחו" של חמאס ופגע ביכולותיו האסטרטגיות של חיזבאללה. לדבריו, צה"ל יצר "מציאות ביטחונית חדשה" בגבול הצפון.

בדבריו פנה זמיר לבוגרי הקורס ואמר כי בניגוד למחזורי עבר, הם מגיעים לאחר ניסיון מבצעי משמעותי שנצבר במהלך המלחמה. "הבאתם איתכם אל כיתות הלימוד את ריח אבק השריפה, את קולות הקשר ואת תובנות הסמטאות של עזה", אמר.

עוד ציין כי הניסיון שצברו המפקדים במהלך הלחימה "לא נלמד באף ספרות צבאית", והוסיף כי הוא "נכתב בדם, ביזע ובתושייה".

הרמטכ"ל הזהיר גם מפני ניסיונות לערב את צה"ל במאבקים פוליטיים ואמר כי "השיקול היחידי לנגד צה"ל - ביטחון המדינה ואזרחיה וזהו". לדבריו, צה"ל ימשיך לפעול "בממלכתיות, באחריות ובענווה".

בסיום דבריו אמר זמיר לבוגרי הקורס כי "עיניי האומה כולה נשואות אליכם בגאווה ובציפייה", והוסיף כי הם "מפקדי המחר של צה"ל".

הוא הודה למפקדי הקורס, ובהם למפקד הקורס המסיים אל"ם איתמר מיכאלי ולמפקד הצוות המסיים תא"ל רן אשכנזי.