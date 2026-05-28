סקר מנדטים חדש של ערוץ 14 שפורסם הערב (חמישי) מציג את חלוקת המושבים הצפויה בכנסת הבאה, ומעלה כי מפלגת הליכוד מובילה בראש עם 33 מנדטים.

אחריה בדירוג ניצבות "ביחד" של בנט ולפיד ומפלגת ישר של איזנקוט, אשר זוכות לנתון זהה של 15 מנדטים כל אחת. מפלגת ש"ס מגיעה למקום הבא בסקר עם 11 מנדטים, ואחריה מפלגת הדמוקרטים שמקבלת 9 מנדטים.

המשך חלוקת המנדטים על פי הסקר מעלה כי מפלגת ישראל ביתנו זוכה ל-8 מנדטים. המפלגות יהדות התורה ועוצמה יהודית מקבלות נתון שווה של 7 מנדטים כל אחת מהן.

הציונות הדתית ממשיכה לשמור על כוחה עם חמישה מנדטים ואילו המפלגות הערביות חד"ש-תע"ל ורע"מ זוכות ל-5 מנדטים כל אחת.

בגזרת המפלגות שאינן מצליחות לעבור את אחוז החסימה, מפלגת בל"ד מקבלת בסקר הנוכחי 2.1%. מפלגת כחול לבן ניצבת אף היא מתחת לרף הנדרש, כאשר היא זוכה ל-1.2% בלבד מקולות הבוחרים.

בסקר שפורסם בחדשות 12 משיגה הליכוד 23 מנדטים - אחד יותר ממפלגת "ביחד" של בנט ולפיד. איזנקוט עם 17 מנדטים והדמוקרטים של יאיר גולן עם 11.

ישראל ביתנו מקבלת תשעה מנדטים ואילו ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית מקבלות שמונה מנדטים כל אחת. חד"ש-תע"ל ורע"מ מקבלות חמישה כל אחת ומפלגת הציונות הדתית מקבלת ארבעה מנדטים.