ח"כ הנכנס ארז מלול מש"ס הציב סימן קו אדום חד משמעי לקראת המשא ומתן הקואליציוני הצפוי לאחר הבחירות: המפלגות החרדיות לא יכנסו לשום ממשלה עד שמעמד בני הישיבות יוסדר בחקיקה מחייבת.

"לא מרכיבים קואליציה ולא נכנסים לשום ממשלה עד שלא פותרים את מעמד בני הישיבות פעם אחת ולתמיד בחוק מבוצר וטוב", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

מלול תיאר את האווירה בכנסת כ"אווירת סוף זמן" וציין כי "בתוך הקואליציה כולם מדברים על פיזור הכנסת".

על גל המעצרים של בחורי ישיבות אמר: "יש כאן רדיפה פראית. אנשים במדינה הזו פשוט רוצים לפרק את עולם התורה - לא מעניין אותם צבא ולא ביטחון, המטרה הבלעדית היא שלא יהיו כאן בני תורה".

על הסנקציות הכלכליות אמר מלול: "הם חושבים שאם יחנקו את האברכים כלכלית הם יעזבו את הישיבות וישכחו את זהותם. ככל שיהדקו את החנק, הציבור החרדי רק יזעק יותר וינהר לקלפיות".