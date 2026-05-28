חיילי צה"ל, מפקדים וכלים צבאיים שימשו לאירוח קבוצה אזרחית של לקוחות VIP זרים במסגרת פעילות של חברת הפקות פרטית בבקעת הירדן, כך דווח בכאן חדשות.

בתיעוד שפרסמה החברה, נראים האורחים, בהם מבוגרים, צעירים ואף שני תינוקות, כשהם מוכנסים לבסיס צבאי פעיל בבקעה.

במסגרת השהות בבסיס קיבלה הקבוצה תדריך וסקירות ממפקד ומלוחמים, ואף סיירה בשטחים הפתוחים על גבי רכבי "ריינג'ר" וטרקטורונים.

הסיור לווה בכלי רכב צבאי ובכוחות מיחידת יט"ר, יחידת מילואים מיוחדת הפועלת על גבי טרקטורונים בגזרות שונות ובגבולות הארץ.

היחידה מיועדת לפעילות מבצעית מהירה בשטח מורכב, כולל תגובה לאירועים מתפרצים, חדירות ואיומים ביטחוניים, אך על פי הסרטונים שימשו הכלים והכוחות הפעם להסעה ולליווי תיירים במסגרת שנראית כסיור חווייתי מאורגן.

בפרסומי החברה הפרטית נכתב כי היא מעניקה "שירותי VIP אקסקלוסיביים 24 שעות ביממה", כאשר בין השירותים שהיא מציעה נזכרים גם סיורי שטח מיוחדים. בשיחה עם כאן חדשות הבטיחו אנשי החברה פגישה וסיור עם לוחמות ולוחמים.

גורמים במערכת הביטחון מסרו כי "העובדה שהאורחים הסתובבו בשטח מבצעי, לצד לוחמים וכלים ייעודיים, מעוררת סימני שאלה גם בנוגע לנהלים, אבטחת מידע ומשמעת מבצעית".

מצה"ל נמסר בתגובה: "בסוף השבוע האחרון התקיים ביקור אזרחי שלא אושר בצירים המקובלים. האירוע מתוחקר. מטרת הביקור הייתה לתרומה של 'על האש' לגדוד".