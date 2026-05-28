באיראן דווח הערב (חמישי) על מתיחות נוספת באזור מצר הורמוז, לאחר שבכמה ערוצים איראניים נטען כי כוחות איראניים ירו יריות אזהרה לעבר כלי שיט באזור המצר.

לפי אחד הדיווחים, חיל הים האיראני ירה לעבר ארבע ספינות שלטענתו ניסו לעבור במצר הורמוז "ללא תיאום". עם זאת, בשלב זה לא פורסם אישור רשמי לזהות כלי השיט או לנסיבות האירוע.

בהמשך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" כי כוחות איראניים שיגרו טילים מדרום המדינה לעבר מטרות שטרם זוהו. לפי הדיווח, עדיין לא ברור מה היה יעד השיגורים, אם כי חלק מההערכות דיברו על אפשרות לעימות במימי המפרץ הפרסי.

במקביל, בכלי תקשורת איראניים הופיעו דיווחים על פיצוצים במחוזות בושהר והורמוזגן, אולם ב"פארס" טענו כי בדיקות שנערכו בשטח לא אישרו עד כה את הדיווחים.

ההתפתחויות מגיעות שעות לאחר הדיווח באתר "אקסיוס" שלפיו ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמה עקרונית על הארכת הפסקת האש ב-60 ימים, שבמהלכם יתקיים משא ומתן על תוכנית הגרעין האיראנית.

לפי הדיווחים, בתקופת הביניים אמורה איראן לפתוח מחדש את מצר הורמוז לתנועה חופשית של ספינות ולהסיר מוקשים שהונחו באזור, בעוד ארצות הברית צפויה להקל בהדרגה על מגבלות שהוטלו על נמלים איראניים.

עם זאת, בטהרן הכחישו כי גובשה טיוטה סופית של ההבנות. גם בארצות הברית הבהירו כי טרם התקבלה החלטה סופית.

לפי הדיווחים בארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי להסכם המתגבש. במקביל דווח כי גם המנהיג העליון באיראן, מוג'תבא חמינאי, טרם השיב להצעה שהועברה במסגרת המגעים.