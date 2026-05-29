הזמר והיוצר אבי בניון משיק לקראת שבת את השיר החדש "אל גליל", שנכתב לזכרו של ידידיה אליהו הי"ד.

לפי בני משפחתו של אליהו, השיר נולד מתוך זיכרון לחייו ולדרכו, ובפרט לאהבתו לצפת ולנופי הגליל, שם התגורר בשנותיו האחרונות.

בני המשפחה סיפרו כי ידידיה אהב במיוחד את המעיינות והנופים של הגליל, לצד חיבור עמוק לדמויות הצדיקים הקבורים בצפת ובסביבתה.

לדבריהם, הפיוט של רבי יצחק סונה שעליו מבוסס השיר "מחבר אותנו לעומק הקשר שקיים מהצדיקים אלינו והפעולה האינסופית שלהם עלינו לטובתינו ולגאולתינו".

לדברי המשפחה, השיר נועד לבטא תקווה, אמונה וציפייה לגאולה. "נזכה לראות את כל הצדיקים בקרוב מאד בתחיית המתים והגאולה השלימה ולראות את הניסים שה' עושה לנו", מסרו.

עוד הודו בני המשפחה לכל מי שסייע בהפקת השיר, ובהם המעבד צליל תור והזמר אבי בניון, שלדבריהם "שמח להתחבר לדבר הגדול הזה".