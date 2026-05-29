ראשי קהילות יהודיות השתתפו במפגש מיוחד של ערוץ 7 בניו יורק בראשות ד"ר ג'ו פרגר ובהשתתפות השרים אופיר סופר, עמיחי אליהו ויצחק וסרלאוף.

את האירוע הנחה איש ערוץ 7 ועורך האתר באנגלית יוני קמפינסקי, שליווה את הדיונים והשיחות לאורך הערב.

במהלך הערב שוחחו המשתתפים על אתגרי העם היהודי, האנטישמיות הגואה והצורך להעמיק את הקשר בין יהדות התפוצות למדינת ישראל. במהלך ארוחת הערב דנו המשתתפים בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה בין הקהילות היהודיות בעולם לבין מדינת ישראל.

המשתתפים הדגישו כי החיבור בין יהדות התפוצות לישראל הוא מרכיב מרכזי בעוצמתו של העם היהודי וביכולתו להתמודד עם האתגרים הרבים של התקופה.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, שיבח את משתתפי המפגש והדגיש כי הם חלק מביטוי חזק וחשוב של השותפות והתמיכה ההדדית בין יהדות צפון אמריקה לישראל, וכן של הקשר הייחודי בין ישראל לארצות הברית. השר סופר הדגיש את שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית, במיוחד בנושא ההתמודדות מול האיום האיראני.

"גם כיום מתקיים קשר הדוק בין בנימין נתניהו לדונלד טראמפ והעמדות של ישראל מגיעות ישירות וזוכות להקשבה ולהבנה במסגרת שיתוף הפעולה ההדוק בין המדינות", אמר סופר והבהיר עם זאת כי "ישראל תמיד תהיה מחויבת, מעל הכול, לביטחון אזרחי המדינה ותפעל להגן על עצמה בכל מצב".

כשר העלייה והקליטה הדגיש השר סופר כי העולים החדשים הם חלק משמעותי מבניית החוסן של המדינה, ובמיוחד לאחר מה שישראל עברה בשבעה באוקטובר.

השר סופר התייחס גם לדיון הציבורי סביב מינוי מנכ"לית רשות העתיקות, ואמר למשתתפי המפגש כי מדובר, לדבריו, ב"מלחמה של הפרוגרסיבים", אשר עושים כל שביכולתם נגד מי שמבטא חיבור למקורות.

השר עמיחי אליהו התייחס למאבק בין אלה המבקשים להיות מחוברים לשורשים ולחבר גם אחרים לשורשיהם, לבין אלה שמנסים לנתק - הן בישראל והן בארצות הברית. הוא הדגיש כי משימתו של משרדו, משרד המורשת, היא לחבר את כלל העולים לשורשים.

השר אליהו שלף מכיסו טבעת ענקית מתקופת חורבן הבית השני שעליה כתב עברי קדום. "לא כתוב פה Free Palestine", הבהיר השר, "מדובר בעוד תזכורת לקשר הבלתי ינותק בין עם ישראל של ימינו לדורות הקודמים במשך אלפי שנים".

השר יצחק וסרלאוף העניק למשתתפי המפגש הצצה ייחודית לרגעים הקריטיים במהלך החלטת הממשלה לצאת למלחמה מול איראן במסגרת מבצע "עם כלביא".

הוא שיתף בתחושותיו באותם רגעים וסיפר כי מצא נחמה באמירת תהילים. הוא הדגיש כי כחבר הממשלה, באותו ערב היה ברור לו שהתפילה היא לנס - במיוחד לנוכח התחזיות הקשות שהוצגו - וכי יש להכיר בנס ולהודות עליו.

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios

צילום: Triple S Studios