סקר שערך מכון 'לזר מחקרים' ומתפרסם הבוקר (שישי) בעיתון "מעריב", מעלה כי כחמישה שבועות לאחר האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, המפלגה המאוחדת ממשיכה לאבד גובה.

השבוע היא רושמת צניחה חדה ומגיעה ל-22 מנדטים בלבד - ירידה של 6 מנדטים מהשיא שלה. עוד עולה מנסקר כי המרוויח הגדול מהאיחוד עד כה הוא גדי איזנקוט, שרשימת ישר! בראשותו מטפסת השבוע ב-2 מנדטים נוספים - ל-17.

על פי הנתונים, לו היו הבחירות נערכות כיום, היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-23 מדנטים, ביחד (בנט ולפיד) 22, וישר! (גדי איזנקוט) 17.

מפלגת הדמוקרטים מקבלת 10, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 9, ש"ס 9, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 6, רע"ם 4 ומפלגת הציונות הדתית 4.

מפלגות המילואימניקים (1.3%), כחול לבן (1.3%) ובל"ד (2.2%) אינן עוברות את אחוז החסימה.

גוש האופוזיציה עם 58 מנדטים, גוש הקואליציה עם 52, והמפלגות הערביות מקבלות 10 מנדטים.