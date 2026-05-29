השר עמיחי אליהו נשא דברים במפגש מיוחד שערך ערוץ 7 בניו יורק עם ראשי קהילות יהודיות בראשות ד"ר ג'ו פרגר, והתייחס לסערה שהתעוררה לאחר מינויה של אסתי שרייבר למנכ"לית ראשות העתיקות.

"מינינו מנכ"לית לרשות העתיקות שעוסקת בכל ההיסטוריה של עם ישראל ושל ארץ ישראל", פתח השר אליהו. "למרות שהיא אישה וזה היה אמור להתאים לכל הפרוגרס, למרות שהיא מוכשרת והצליחה לעשות עסקאות נדל"ן מטורפות, לא התאים להם, בגלל שהיא דתייה ועם כיסוי ראש, אז לא פרגנו. רק בגלל שהיא לא מהמחנה שלהם".

בהמשך הדברים סומנו מנגנוני הפקידות המשפטית והציבורית כמי שמנסים להצר את צעדיה של הממשלה הנבחרת ולסכל מינויים של אנשי ימין. "הדיפ-סטייט יעשה הכל, יעתור לבג"ץ, יילחם בה, ישפיל אותה, ימציא שקרים ויבזה אותה. הם ישתמשו במערכת המשפט, בפקידים, במריחת זמן ויעשו הכל על מנת לבטל את הרצון של העם בדמוקרטיה הישראלית".

הוא הדגיש כי לדעתו המניע האמיתי מאחורי העתירות וההתנגדות למינוי שרייבר, אינו נעוץ בשיקולים מנהליים או משפטיים יבשים, אלא בפחד אידיאולוגי עמוק מפני זהות יהודית שורשית. "הסיבה היחידה שזה קורה, כי הם מפחדים שהעלה יהיה מחובר לענף שקודם לה, ואנשים יהיו פתאום מחוברים לבעל שם-טוב, לרבי מילובביץ' ולבבא סאלי ואז הם יגיעו לדוד המלך ולאברהם אבינו. הפחד שלהם מהשורשיות העמוקה הזו, גורם להם להילחם באותה מנכ"לית שמינינו".