חתונה מיוחדת נערכה אמש (חמישי) בחווה "שדה אפרים" הממוקמת במערב בנימין.

במהלך האירוע נישא יוסף חיים ציון, אשר נפצע באורח אנוש בבארי במהלך אירועי השבעה באוקטובר, לבחירת לבו נשמת.

בעקבות הפציעה הקשה, רגלו האחת של יוסף חיים נקטעה והוא נאלץ לעבור תהליך שיקום ארוך ומורכב מאוד שכלל סדרה של ניתוחים, וכן תקופה שבה היה מורדם ומונשם בבית החולים במשך ימים ארוכים.

למרות הפציעה המורכבת, החתן לא נתן למוגבלות הפיזית לעצור אותו במהלך המעמד המרגש. הוא נעמד מתחת לחופה כשהוא נעזר בקביים, ושבר את הכוס באמצעות רגלו האחת.

עורך החופה, הרב עוזי שרבף, ריגש את הנוכחים הרבים ופנה אליהם במהלך הטקס ואמר מתחת לחופה, "דעו לכם שהגיבור הזה שעומד לפניכם, רגל אחת שלו שווה אלף רגלים של אנשים פשוטים".