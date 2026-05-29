גורמים בליכוד פנו לאחרונה לשר לשעבר איוב קרא ובקשו ממנו לשוב לפוליטיקה ולהתמודד בפריימריז של המפלגה.

לפי המידע שהגיע לידי ערוץ 7, קרא טרם קיבל החלטה בנושא.

בליכוד מציינים כי קרא נכס אלקטורלי ימיני בזכות עצמו היה בין היחידים במפלגה שהתנגדו לגירוש גוש קטיף. עוד נטען כי היה מבין "המורדים" והתנגד גם ליציאה מלבנון ואינו מוכתם "בטבח השבעה באוקטובר"

בקרב גורמים פוליטיים קיימת הערכה לשר התקשורת לשעבר שבזכותו ניצל ערוץ 14 מסגירה הביא והביא למהפכה בתחרות הרב ערוצית וחזרתו עשויה להשפיע על חלוקת הקולות במחנה הימין. על פי אותם גורמים, שילוב מועמד דרוזי במקום גבוה ברשימת הליכוד או במפלגות אחרות עשוי לצמצם זליגת קולות למפלגות אחרות.

לערוץ 7 נודע כי קרא מחוזר בתקופה האחרונה גם על ידי מפלגות נוספות. חרף הפניות שקיבל, הוא טרם החליט האם לשוב לחיים הפוליטיים.

לאחרונה הכריז ליברמן כי ח"כ חמד עמאר מהמגזר הדרוזי וחבר סיעת ישראל ביתנו ישמש בממשלה הבאה כשר לביטחון לאומי

נציין כי רק לאחרונה הוקמה מפלגת "ברית אחים", מפלגה דרוזית עצמאית, שעשויה לאבד קולות לימין.

הדיונים סביב האפשרות לשובו של קרא מתקיימים על רקע ההיערכות הפוליטית לקראת מערכת הבחירות הבאה.