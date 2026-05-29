יו"ר כחול לבן, בני גנץ, חשף לראשונה כי רעייתו רויטל מתמודדת בשנים האחרונות עם מחלת האלצהיימר, מחלה שאובחנה אצלה בגיל צעיר יחסית.

בריאיון לתוכנית "עובדה" סיפר גנץ על ההתמודדות המשפחתית עם המחלה ועל ההחלטה לשמור את הדברים הרחק מהשיח הציבורי במשך שנים. לדבריו, המשפחה בחרה שלא לחשוף את המצב כדי להגן על בני המשפחה ועל פרטיותם.

גנץ תיאר כי הסימנים הראשונים הופיעו כאשר רעייתו החלה בלימודי דוקטורט. בהמשך אירעו מקרים שעוררו אצלו חשש, ובעקבותיהם עברה סדרת בדיקות נוירולוגיות שבסיומן התקבלה האבחנה.

לדבריו, הרופאים עדכנו אותו כי מדובר באלצהיימר בשלב מתקדם יחסית. "זה סוף העולם של רויטל ושלי כפי שהכרנו אותו", אמר, ותיאר את הרגע שבו קיבל את הבשורה.

גנץ סיפר כי לצד ההתמודדות האישית המשיך בתפקידיו הציבוריים והפוליטיים. לדבריו, הוא מנהל במשך שנים "שני עולמות מקבילים" - החיים הציבוריים מחד וההתמודדות המשפחתית מאידך.

עוד סיפר כי לאחר תקופה של טיפול בבית הוחלט להעביר את רעייתו למסגרת טיפולית מתאימה. הוא תיאר את ההחלטה כאחת הקשות בחייו, אך הדגיש כי רעייתו ממשיכה להיות נוכחת בחיי המשפחה.

"הלילה שלפני היה נורא. תחשוב שאתה לוקח את אשתך, את אהובתך, ואתה יודע שזה הלילה האחרון שאתם ישנים ביחד. היא נוכחת נפקדת בחיינו כל הזמן. אישה נפלאה שכלואה בתוך גוף. "אין פרידה, זו לא פרידה. זה שינוי צורה".

במקביל ציין כי הוא עובד בימים אלה על ספר שבו יעסוק, בין היתר, במסע ההתמודדות המשותף שלו ושל רעייתו עם המחלה.