אזרח דני ממוצא אפגני נעצר בדנמרק לאחר שתכנן לרצוח את נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה יוסף שוסטר ואת יושב ראש אגודת הידידים גרמניה-ישראל פולקר בק.

ה"דר שפיגל" חשף אמש את פרטי הפרשה. החשוד, עלי ס' בן 54, הגיע מאפגניסטן לדנמרק לפני למעלה מעשרים שנה, קיבל אזרחות דנית ב-2015 ופעל בשירות כוח קודס - הזרוע של משמרות המהפכה האיראנית האחראית על מבצעים מחוץ לגבולות איראן.

לצדו תכנן את הפיגועים טאווה מ', בן 52, אזרח אפגני נוסף המתגורר בדנמרק. השניים גייסו שותף נוסף שהסכים לרכוש נשק ולארגן מתנקש. במקביל תכננו לפגוע בחנויות יהודיות.

המוסד וסוכנויות ביון מערביות נוספות עקבו אחר עלי ס' והעבירו את המידע לסוכנות הביון הדנית, שפתחה במעקב שהסתיים במעצרו.

לפי הדיווח, סקנדינביה הפכה בשנים האחרונות לאחד המוקדים המרכזיים לגיוס סוכנים איראניים לפעילות נגד מטרות יהודיות באירופה.