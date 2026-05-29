השף הישראלי רז שבתאי כתב ביממה האחרונה פרק חדש בתולדות הקולינריה העולמית. מסעדת "מוטרה" שלו במיאמי הפכה למסעדה הכשרה למהדרין הראשונה בהיסטוריה שזכתה בכוכב מישלן - שנה בלבד לאחר פתיחתה.

מדריך מישלן שיבח את שבתאי על "גישתו למטבח המזרח תיכוני הקלאסי" שהביא לסועדים בדרום פלורידה, וציין כי "התפריט הוא היפר-מקומי ומתחלף לעיתים קרובות, אז אל תתפלאו כשיגמר משהו. אך אל דאגה, הצוות המצוין יעזור לכם לגלות את המנות האהובות עליכם החדשות".

שבתאי, ילד ירושלים, קרא למסעדה על שם סבתו המנוחה ושיתף ברוח המקום: "גדלתי בירושלים, מוקף בטעמים, בתבלינים ובמאכלים מדהימים שסיפרו סיפורים. רציתי להביא את אותה תחושה לכאן, לא רק עבור הקהילה היהודית המקומית, אלא עבור כל דרום פלורידה".

הקונסוליה הישראלית במיאמי מיהרה לברך: "מוטרה הופכת למסעדה הכשרה למהדרין הראשונה בעולם שמקבלת כוכב מישלן. השף הישראלי רז שבתאי שבר את תקרת הזכוכית. המסעדה במיאמי שואבת השראה ממסורות אוכל רב-תרבותיות של ירושלים וקהילות מהגרים".