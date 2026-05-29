השר בצלאל סמוטריץ' בירך את משתתפי ועידת ערוץ 7 הנערכת בקווינס שבניו יורק והדגיש את חשיבות הקשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות בתקופה המאתגרת.

"הקשר בין היהודים במדינת ישראל ויהודי ארה"ב בפרט והתפוצות בכלל הוא קשר אחים - בל יינתק. עמדתם לצידנו בשעותינו הקשות בשנתיים האחרונות של המלחמה ואנחנו עומדים לצדכם, עם כל האתגרים שאתם מתמודדים איתם, בניו יורק ובארה"ב בכלל", אמר השר סמוטריץ'.

הוא הוסיף "הקשר האמיץ בין המדינות שלנו, בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה, תורם תרומה מכרעת לשתי המדינות לביטחונה של ישראל. כשהמעצמה הגדולה בעולם מתייצבת לצידנו כתף אל כתף ומכה באיום הקיומי שלנו ועל שלום העולים החופשי שלנו".

לדבריו "מדינת ישראל עומדת על זכותה ועצמאותה להגן על עצמה בכל זירות הלחימה ולשמר חופש פעולה מלא כדי להבטיח את עתיד המדינה והעם היהודי כולו".