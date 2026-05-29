פגישה היסטורית התקיימה אתמול בביתו של אשי העסקים ליפא פרידמן במונסי שבה חולקה רשמית ירושת חפצי הקודש של האדמו"ר ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל בין ארבעת בניו - כמעט עשרים שנה לאחר פטירתו.

הירושה, הכוללת ספרים, כתבי יד וחפצי קודש מגזע "עצי התמרים" החל מה'ישמח משה' ועד ה'ויואל משה', נאמדת במיליוני דולרים. במהלך השנה האחרונה קוטלגו החפצים ונאמד שוויים.

על פי דיווח באתר 'בחדרי חרדים', הוכנו ארבע חבילות שוות - הן בערכן הכספי והן בחשיבותן הרוחנית - ובכל אחת שובצו חפצי קודש, כתבי יד ופריטים ייחודיים.

בין הפריטים הבולטים: תפילין דרבינו תם של ה'קדושת יום טוב' ומנורה שהייתה שייכת לו. לאחר השוואת הערכים נערכה הגרלה.

העיכוב הממושך נבע מהפילוג בחסידות סאטמר שפרץ לאחר פטירת ה'ברך משה', שמנע כל חלוקה מסודרת.

לפני פסח פרסמו בני המשפחה מכתב משותף שבו קראו לכל המחזיקים בחפצים מהירושה להשיבם לעיזבון. בעידודו של האדמו"ר מסאטמר, רבי אהרן טייטלבוים, הושבו חפצים נוספים שהיו בידי חסידים ומקורבים.