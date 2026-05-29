הריקודים בכדים רועי חדי

שני עשורים לאחר יישום "תכנית ההתנתקות", ראש מועצת שומרון יוסי דגן מכריז על "תכנית ההתחברות" - מהלך דרמטי לשיבה מקיפה לצפון השומרון. המהלך כולל הקמה של 18 יישובים באזור: ארבעת היישובים שנעקרו: חומש, שא-נור, גנים וכדים, וכן עוד 14 יישובים חדשים.

חלק מהיישובים כבר אושרו על ידי הממשלה, והקמת האחרים תהיה בכפוף לאישור הממשלה. במועצה האזורית שומרון יחד עם תנועת אמנה, מנהלת ההתיישבות והחטיבה להתיישבות, מגבשים בחודשים האחרונים גרעינים באמצעות תכנית עבודה מסודרת, על מנת שלאחר אישור הממשלה ניתן יהיה לעלות ליישובים החדשים, לחלקם בקיץ הקרוב ולאחרים לאחר מכן, והדבר מקבל משמעות מיוחדת עם ציון 21 שנים לגירוש.

פריסת היישובים החלה להיות מתוכננת במסגרת תכנית "מיליון בשומרון" שמוביל דגן בשנים האחרונות במטרה לתכנן את הבאת מיליון תושבים לשומרון.

בתכנית המיליון בשומרון ניתן דגש גדול על צפון השומרון, מתוך אמונה שנזכה לבטל את חוק ההתנתקות ולהחזיר את ההתיישבות לצפון השומרון - מה שאכן קורה וקורם עור וגידים בימים אלו.

מה שנחשב עד לפני שנים בודדות כתרחיש לא מציאותי בעיני רבים במערכת הפוליטית, קורם עור וגידים: הדיונים עברו משלבי תיאוריה להכנות מעשיות לעלייה לקרקע, תכנון מוסדות חינוך וקליטת מאות משפחות. את המהלך מוביל דגן שגורש בעצמו מביתו בשא-נור, וחזר אליו עם עליית היישוב לקרקע.

במשך 20 שנה, עוד מימי "חומש תחילה" ולאורך כהונתו כראש המועצה, הוא פועל לביטול חוק ההתנתקות, וכעת כראש מועצה אזורית שומרון הוא מוביל את המהלך לחזרה ליישובים, יחד עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ, מנהלת ההתיישבות, תנועת אמנה והחטיבה להתיישבות.

הוא מסר: "הקמת היישובים מחדש היא שיבה של המדינה לערכי היסוד שלה - ציונות, בניין הארץ, יהדות ואהבת ישראל. 'תוכנית ההתחברות' שמובילה המועצה האזורית שומרון ביחד עם ממשלת ישראל בצורה רשמית, ממלכתית ומסודרת, היא ניגוד ישיר ומכוון למונח 'התנתקות', אשר מבהירה בצורה ברורה: מדינת ישראל סיימה עם תפיסת אוסלו, הגירוש, והבריחה מהציונות והיהדות. מדינת ישראל חוזרת לערכים היהודיים והציוניים של בניית הארץ, אחדות העם וציונות - וזה מה שיביא את הביטחון מכאן בצפון השומרון לכל מדינת ישראל".

במועצה האזורית שומרון החלו במהלך נרחב לגיוס מאות משפחות שיעלו ל18 היישובים החדשים, חלקם כאמור בקיץ וחלקם לאחר מכן בכפוף לאישור הממשלה.

התכנון האסטרטגי של המועצה מציג מגוון קהילתי, הכולל יישובים דתיים וחילוניים. בין הנקודות שמיועדות לציבור החילוני ניתן למצוא את היישובים "מצפה ים" ו"אלוני שומרון". במועצה מציינים כי השילוב הזה, של בעלי כיפות ושאינם חובשי כיפה המחזיקים בדעות שונות, הוא סימן ההיכר של השומרון.

במקביל לבתי המגורים, יוקמו בחלק מהיישובים מוסדות חינוכיים ותורניים. חלק מהגרעינים הללו מובלים על ידי אנשי מילואים ובוגרי מכינות קדם-צבאיות. בין היתר, צפויות לקום במקום שלוחות של מוסדות חינוך מוכרים, ובהם שלוחת ישיבת 'בני דוד' מהיישוב עלי שבראשה יעמוד הרב נריה בולאק, וכן המוסדות הישיבתיים הקדם-צבאיים בראשות הרב חיים ברוך, מטבריה מברוכין ומלוד.

התכנית מתנהלת בשותפות מלאה בין המועצה האזורית שומרון לבין ממשלת ישראל, והעבודה מתבצעת בצורה צמודה עם כ"ץ, ושר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', עם תנועת אמנה בהובלת זאב חבר (זמביש), עם מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, ועם משרד ההתיישבות והחטיבה להתיישבות.

אחד מרגעי השיא בחזרה לצפון השומרון היה טקס העלייה לקרקע של היישוב שא-נור שהתקיים לפני כחודש. בטקס אמר סמוטריץ': "אנחנו מבטלים את חרפת הגירוש, הורגים את רעיון המדינה הפלסטינית, ושבים ליישוב שא-נור. זה יום חג להתיישבות, ויום חג למדינת ישראל". שר הביטחון ישראל כץ אמר: "הסדרתן של יותר מ-140 חוות ביהודה ושומרון בקרוב, מהווה צעד נוסף לחיזוק ההתיישבות והחלשת הניסיונות הפלסטיניים להתבסס באיזור".