מושב שוקדה פרסם קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד רב המושב, כחודש לאחר בחירתו של הרב ראובן דרעי לרב המועצה האזורית שדות נגב.

על פי המודעה שפרסם המושב, המגדיר עצמו 'מושב קהילתי בעל רוח ציונית דתית ולאומית', הרב החדש יידרש להוביל את פעילות בית הכנסת, למסור שיעורי תורה למבוגרים ולילדים, לחזק את חיי הקהילה ולהעניק מענה רוחני, קהילתי וחינוכי לתושבים.

בין תנאי התפקיד: ניסיון בהובלת קהילה, יכולת חיבור לקהלים מגוונים, התמחות בדיני טהרת המשפחה ומגורים במושב על חשבון האגודה.

כזכור, הרב דרעי נבחר לכהן כרב המועצה האזורית שדות נגב לאחר שכיהן כרב מושב שוקדה. המינוי מציב אותו בתפקיד מרכזי בהנהגה הרבנית של המועצה האזורית, והוא צפוי להרחיב את פעילותו לכלל יישובי המועצה.

ח"כ מיכאל מלכיאלי בירך על הבחירה וציין את פעילותו של הרב דרעי לאורך השנים. לדבריו, "הרב דרעי פעל במשך שנים רבות בקרב תושבי האזור במסירות ובמאור פנים וכעת ימשיך בע"ה לקדש שם שמים".

מלכיאלי הוסיף כי מדובר במהלך רחב יותר, ואמר, "ברכות לתושבי שדות נגב שיקבלו את שמגיע להם בזכות, מהפכת מינויי הרבנים אותה מוביל יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי תימשך בכל הכוח עד שנשלים את המשימה".