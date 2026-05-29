משגר "ניו גלן" של חברת בלו אוריג'ין התפוצץ הלילה (שישי) במהלך ניסוי הצתה סטטי בבסיס החלל קייפ קנוורל שבפלורידה.

תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות הראה את המשגר ניצת על כן השיגור זמן קצר לפני שהתפוצץ והפך לכדור אש גדול, כשלהבות ועשן נראים למרחוק.

מדובר במשגר הדגל של בלו אוריג'ין, שנועד לשמש לשיגורים מסחריים ולמשימות חלל מתקדמות. החברה פועלת בשנים האחרונות להרחיב את פעילותה בתחום השיגורים הכבדים ולהתחרות בשוק שבו מובילה כיום חברת SpaceX של אילון מאסק.

בהודעה שפרסמה ברשת X מסרה החברה כי במהלך הניסוי אירעה "אנומליה" - מונח המשמש בתעשיית החלל לתיאור תקלה או כשל במהלך פעילות מבצעית.

"אנומליה התרחשה במהלך ניסוי ההצתה הסטטי שנערך היום. כל אנשי הצוות אותרו ולא נפגעו. נספק עדכונים נוספים ככל שנלמד יותר", נמסר מהחברה.

הפיצוץ מהווה מכה נוספת למאמציה של בלו אוריג'ין לקדם את תוכנית השיגורים של "ניו גלן" ולהגדיל את נתח השוק שלה בתחום החלל המסחרי.