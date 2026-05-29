בוחניק מספר על המיזם דביר עמר

מיזם חדש שהוקם על ידי יצחק בוחניק מישיבת כרם ביבנה מבקש להעניק לבחורי ישיבות מעטפת מעשית לקראת יציאה לדייטים.

המיזם, הנושא את השם "לב אל לב", מציע מגוון רחב של ציוד וחומרים בהשאלה ללא עלות, במטרה לאפשר חוויה נעימה ומכובדת יותר במהלך המפגשים.

יצחק בוחניק, תלמיד הישיבה ומוביל היוזמה, מספר כי הרעיון נולד לאחר נפילתם של שניים מחבריו: "לעילוי נשמתם של חיילים קדושים, חברים שלי שנפלו מלחמה, ליאל שוהם ורונאל בן משה".

הוא מסביר כי מדובר במענה מקיף שנבנה מתוך היכרות עם הצרכים בשטח: "החל בערכות של פקלי קפה, מצוידים מהרמה הבסיסית ביותר של קפה, תה, סוכר וכל הדברים, עד לרמה הקטנה ביותר, אם זה מגן רוח ונייר לניגוב ידיים".

בוחניק מדגיש כי הושקעה מחשבה בכל פרט, "הכול מאובזר ברמה הגבוהה ביותר". לצד ציוד הקפה, ניתן למצוא במיזם גם מחצלות, פינג'אנים, כוסות, כפיות ואביזרים נוספים שנועדו לאפשר לבחורים לצאת לטבע או למקום שקט כשהם מצוידים בכל הנדרש.

אחד החלקים הייחודיים במיזם הוא תחום התוכן וההעשרה. "יש לנו מיזם ספרי לימוד שאפשר לקחת ולהשאיל", מספר בוחניק. "המיזם כולו בהשאלה, שום דבר לא עולה כסף".

לצד הספרים מוצעים גם כרטיסי שיח ומשחקי זוגיות שנועדו לסייע בהעמקת ההיכרות בין בני הזוג. "אפשר לקחת כדי לשפר את החוויה הזוגית הזאת של לצאת החוצה אל הטבע, למקום שקט ולפתוח את הפקל", הוא מסביר. קיימים צרורות רבים של כרטיסים, כאשר "כל צרור שונה מחברו. אין פה שאלות שחוזרות על עצמן, יש פה דברים שונים, שאלות מגוונות".

בוחניק סבור כי גם לספרים המוצעים במיזם יש ערך משמעותי עבור הבחורים, "אלו ספרים שקשורים לזוגיות, שאפשר לקחת וללמוד גם עם עצמך, ואם מי שרוצה גם אפשר לקחת כדי ללמוד בדייט עם הבחורה. הספרים מאוד טובים ומאוד בסיסיים שמאוד חשוב לעבור עליהם ולפתח את כל היכולת הזאת של לצאת החוצה".

כעת מבקשים מפעילי המיזם להרחיב את הפעילות מעבר לכותלי הישיבה, "החזון שלנו בגדול הוא להמשיך להפיץ את המקום הזה, את כל המיזם הזה, לקחת ולהרים אותו הלאה, מעבר לישיבות כרם ביבנה ורחובות. כמה שיותר נקודות ברחבי הארץ".