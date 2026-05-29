צה"ל ושב"כ הודיעו היום (שישי) כי חיסלו את המחבל עמאד חסאן חסין אסלים, סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של חמאס.

לפי הודעת צה"ל ושב"כ, אסלים חוסל בתקיפה מדויקת שבוצעה שלשום בצפון רצועת עזה במסגרת פעילות להסרת איום מיידי.

במערכת הביטחון ציינו כי אסלים פיקד על פשיטות שביצעו מחבלי גדוד זיתון לשטח ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר. בנוסף, בשנים האחרונות ובפרט בתקופה האחרונה היה מעורב בקידום עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

עוד נמסר כי במבנה שהותקף שהה מפקד נוסף בארגון הטרור חמאס. בצה"ל ובשב"כ ציינו כי תוצאות התקיפה בעניינו עדיין נבדקות.

במערכת הביטחון הדגישו כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".