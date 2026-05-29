השר ניר ברקת שיתף ברשתות החברתיות את סיפורה המרגש של נירית, תושבת היישוב עלי ואמו של סגן שילה ראוכברגר ז"ל, קצין בגולני שנפל בגבורה בשבעה באוקטובר.

השר תיאר כיצד נירית נחבלה והוצרכה לגבס בידה, לאחר שמעדה כששמעה על נפילתו בקרב של שכן נוסף מהיישוב, סרן איתמר ספיר ז"ל. השר ברקת ציטט את האם השכולה שאמרה לו, "אנחנו כבר אלופים בליפול ולקום".

ברקת פרסם תמונה של נירית מחקבת כלה בחתונה וכתב כי נירית בחרה לקום למרות השבר הפיזי והנפשי, ובידה השנייה חיבקה חזק את ח', כלה שנישאה לחייל בודד.

הוא הוסיף כי אותו חייל בודד אומץ לאורך תקופה ארוכה אל ליבם של נירית ושל תושבי השכונה ביישוב. החתונה, שארגנו עבור בני הזוג יש מאין, התקיימה במצפה המרהיב שהוקם בעלי לזכרו של הבן הנופל, שילה ז"ל.

בהמשך דבריו ציין ברקת כי במרחק של כמה רחובות בלבד ממקום השמחה, התקיימה באותן השעות בדיוק השבעה על סרן ספיר ז"ל, "תושבי עלי יצאו מבית האבלים, מחו את הדמעות, ומשם הלכו ישר לרקוד ולשמח חתן וכלה".

השר ציין כי המעבר החד הזה, בין יגון תהומי לשמחה טהורה, הוא תמצית תעצומות הנפש של היישוב עלי ששכל כבר 11 מטובי בניו במלחמה, "ישוב שמקדש תורה וצבא בצורה המזוקקת ביותר, משלם מחיר כבד מנשוא, ומתוך השכול בוחר תמיד בנתינה ובחיים. גבורה יהודית ישראלית במיטבה".

"​נירית היקרה, תושבי עלי הגיבורים - עם ישראל כולו מצדיע לכם ומחבק אתכם. בזכותכם, ובזכות תעצומות הנפש של כל המשפחות השכולות, אנחנו ננצח", דברי השר ניר ברקת.