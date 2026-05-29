הרב שבתי סבתו, ראש ישיבת מצפה יריחו, התייחס בשיחה עם ערוץ 7 לפיילוט בשריון שבמסגרתו מתוכנן שירות מעורב, ואמר כי בישיבות קיימת התנגדות חריפה למהלך.

הרב סבתו אמר כי הכנסת בנות למערך הלוחם בשריון תביא לכך שבני הישיבות לא ישרתו שם. בתחילת דבריו התייחס הרב סבתו לכנס אסופות שבו השתתף ואמר: "יש אחדות, יש תורה, יש אהבת הארץ, אהבת ישראל. מה יכול להיות יותר טוב מזה בימים האלה שיש כל כך הרבה פילוגים".

בהמשך דחה הרב סבתו ביקורת על היקף השירות הצבאי של בני הישיבות."השירות הצבאי שהם עושים שווה לארבע שנים של אחרים", והוסיף כי מן הישיבה שלו בלבד נפלו שבעה במלחמה.

הרב סבתו אמר כי אין צורך להוכיח את תרומת הציונות הדתית להגנה על עם ישראל וארץ ישראל. הוא הזכיר כי שירת בעצמו ארבע שנים בשלוש מלחמות, ובהן מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים ולבנון.

על האפשרות לשירות מעורב בשריון אמר הרב סבתו: "אם יהיו בנות בשריון, אף אחד מבני הישיבות לא ישרת. לא ישיבות ציוניות, לא ישיבות הסדר, ולא מכינות".

הרב סבתו הדגיש כי ההתנגדות למהלך רחבה וכוללת רבנים מישיבות וממכינות. "כולם ביחד מסכימים לדבר אחד, חד משמעי. אם הבנות ייכנסו למערכת לוחם בשריון, לא יהיה אף אחד מבני הישיבות שישרת שם".

גם הרב אמיר ממן, ראש ישיבת דרך חיים בקריית גת, סיפר לערוץ 7 על ערך קדושת המחנה ובחשיבות השמירה על עולמם הרוחני של המתגייסים לצה"ל.

הרב הסביר כי לצד הוודאות וההחלטיות בנוגע לחובת הגיוס, קיימת חובה לפעול למניעת פגיעה רוחנית בקרב החיילים.

"יש מצווה גדולה, מצווה רוממה להתגייס לצבא הגנה לישראל", אמר הרב ממן. הוא הסביר כי מדובר בהכרעה ברורה שעל פיה מחנכים בישיבה את התלמידים ואת בני הנוער לקראת שירותם הצבאי.

הרב ממן ציין כי גם כאשר קיימת הכרעה הלכתית לבצע מצווה, יש לפעול כדי לצמצם חששות מפני ירידה רוחנית. "אנחנו צריכים לעשות כל השתדלות וכל מאמץ שחס ושלום לא ניפגע ולא תהיה את הירידה או את ההידרדרות".

עוד הוסיף כי האחריות מוטלת על המתגייסים עצמם, על הישיבות ועל הרבנים. הוא הוסיף כי יש להכין את הבחורים לשירות, לבנות מסגרות תומכות ומחזקות וללוות את החיילים גם במהלך שירותם.

בהתייחסו לשאלת שמירת קדושת המחנה אמר הרב ממן כי מדובר ב"משימה ברמה הלאומית". הוא הדגיש כי הרבנים נדרשים להתכנס, לדון ולהכריע בסוגיות העומדות על הפרק, מתוך הבנה כי "אי אפשר שתיפגע הקדושה של החייל" וכי יש לעשות כל שניתן כדי "לשמור על המחנה קדוש בעזרת השם".

כזכור, במהלך הכנס המרכזי של 'אסופות' התייחס הרב זלמן מלמד, ראש ישיבת בית אל ומבכירי רבני הציונות הדתית לפיילוט בשיריון, ואמר כי "אין היתר להיות ביחידה קרבית שיש בה בנים ובנות", תוך השוואה ל"מאכלות אסורות וחילול שבת".

גם הרב אלישע אבינר, ראש הכולל בישיבת מעלה אדומים, התיייחס אתמול (ה') בשיחה עם ערוץ 7 לפיילוט בשיריון : "מצטרף לקריאה של כל הרבנים שהדבר הוא בלתי אפשרי, מקווה שהצבא יבין את הזעקה המוצדקת והנכונה ובסופו של דבר ימצאו פתרון מתאים".