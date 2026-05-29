הצצה לחווה לזכרו של שרמן ללא קרדיט

חבריו של יהודה שרמן הי"ד, שנרצח סמוך לחוות שובה ישראל שבצפון השומרון, הקימו חווה חדשה לזכרו תחת השם "שאגת יהודה".

לדברי חברי הגרעין, ההחלטה התקבלה כבר במהלך ימי השבעה, מתוך רצון להמשיך את דרכו של שרמן בפעילות מעשית בשטח. החווה הוקמה בפתחו המזרחי של צפון השומרון, באזור שבין הר גדיר להר בזק.

מייסדי החווה מספרים כי מטרתם היא ליצור בעתיד רצף התיישבותי בין בקעת הירדן לבין יישובי צפון השומרון וחוות האזור. לדבריהם, המיקום נבחר לאחר בחינה של השטח ומתוך תפיסה כי מדובר בנקודה אסטרטגית לחיבור בין האזורים.

בסרטון שפרסמו תיארו חברי הגרעין את תהליך העלייה לקרקע, את האתגרים הכרוכים בשהייה במקום המרוחק ואת ההתמודדות עם תנאי השטח.

בנימין שמעון, אחד מחברי הגרעין, סיפר על הקשר שהיה לו עם שרמן ועל הרעיון שעמד מאחורי בחירת המיקום.

"יהודה התגורר בחוות שובה ישראל ליד חומש ואני בחוות בזק בצפון הבקעה. חשבנו שזה רחוק מאוד, עד שלילה אחד אני והוא היינו בשמירה והבהבנו אחד לשני בפנסים שנראו בבירור בחושך. פתאום הבנו כמה זה כל כך קרוב, וכמה זה ריאלי לייצר את החיבור הזה בין חלקי יו"ש", סיפר.

לדברי חבריו, הקמת החווה נועדה להנציח את זכרו של שרמן ולהמשיך את החזון שבו האמין בחייו.