למעלה מ-250 משרתי מילואים זכו במכרז ייעודי לקרקעות מסובסדות בעיר ערד, במסגרת הקמת שכונת "בנה ביתך" חדשה בנגב המזרחי.

בימים אלה מתקדם המכרז לשלב בחירת המגרשים, והיום (שישי) הגיעו יותר מ-70 נציגים מקרב הזוכים למפגש קהילתי ראשון ולסיור בשטח, בהשתתפות ראש עיריית ערד, יאיר מעיין.

המכרז גובש במטרה לעודד התיישבות של משרתי מילואים בעיר, והוא קודם בשיתוף שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ראש העיר מעיין וסגן ראש העיר משה קווס.

לדברי המשתתפים, לצד הליכי התכנון והבנייה מתגבשת גם קהילה משותפת של משפחות הזוכים, הכוללת משרתי מילואים מהציבור הדתי והחילוני.

דובי חלקיה, ממובילי קהילת המילואימניקים בעיר, אמר כי הוקמה קבוצת מתנדבים המסייעת לזוכים בשלבי המכרז והבנייה וכן בפיתוח המסגרת הקהילתית העתידית.

לדבריו, "זו הולכת להיות השכונה המדוברת בדרום בשנים הקרובות. שכונה שמתחילה מקבוצה כ"כ גדולה ואיכותית של דתיים וחילונים משרתי מילואים זה כמו להקים יישוב מבוסס תוך כמה חודשים".