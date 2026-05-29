הרב אליעזר מלמד הגיע השבוע לביקור מיוחד בישיבת בני עקיבא נווה הרצוג, במסגרת תוכנית המנהיגות שמוביל ראש הישיבה, הרב שרון צברי. במהלך הביקור נפגש עם התלמידים ושוחח עמם על אתגרי הדור וסוגיות חינוכיות וציבוריות.

הרב מלמד בביקור בישיבה ללא קרדיט

הרב אמיר סנדלר, ראש ישיבת בני עקיבא אורות יהודה באפרת, תרם השבוע כליה בבית החולים בילינסון לתושב הדרום, אב לשלושה ילדים. הרב סנדלר, המשרת בדרגת רס"ן במילואים, שירת מאז פרוץ המלחמה מאות ימי מילואים כלוחם.

עניין רב נרשם סביב שיעורו של ראש ישיבת מחניים, הרב שראל רוזנבלט, בכנס אסופות. לאחר שהאולם התמלא עד אפס מקום, עשרות בחורים תועדו מאזינים לשיעור דרך הפתחים והחלונות.

מאזינים לשיעור צילום: ללא קרדיט

העיתונאי דביר עמר פרסם מכנס אסופות תמונה שאותה הגדיר כ"מפגש נדיר", ובה נראים יחד הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, הרב דני מילר מרבני ישיבת שבי חברון וראש ישיבת כרם ביבנה, הרב אהרון פרידמן.

מפגש הרבנים צילום: ללא קרדיט

ראש ישיבת אורות שאול, הרב יובל שרלו, הודיע לתלמידיו כי החל מחודש אלול הקרוב ייצא לשנת שבתון. במסגרת השנה צפוי הרב שרלו להקדיש את עיקר זמנו ללימוד, מחקר ועיסוק מעמיק בתחום הבינה המלאכותית.

הרב יובל שרלו צילום: ערוץ 7

חתונה מרגשת נערכה אמש (חמישי) בחוות "שדה אפרים" שבמערב בנימין. החתן, יוסף חיים ציון, שנפצע באורח אנוש בטבח בבארי בשבעה באוקטובר, נישא לבחירת ליבו נשמת.

למרות הפציעה הקשה, עמד ציון תחת החופה כשהוא נעזר בקביים, ואף שבר את הכוס ברגלו האחת לעיני מאות המשתתפים.

לקראת מערכת הבחירות המסתמנת, היועץ האסטרטגי עובד פרל משיק השבת טור חדש בעיתון "מצב הרוח" תחת הכותרת "בין המליאה למזנון". בטור הבכורה מנתח פרל את מצבן האסטרטגי של מפלגות הימין.

עובד פרל צילום: אלישע גרוסברג

ועדת הבחירות במושב נווה הודיעה על בחירתו של הרב מרדכי הס לתפקיד רב המושב. הרב הס הוא בוגר ישיבת מרכז הרב ונמנה עם תלמידיו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, וכן מתלמידיהם של הרב צבי ישראל טאו והרב עמיאל שטרנברג.

הרב מרדכי הס צילום: ללא

הנהגת היישוב קרית נטפים והוועדה לבחירת רב היישוב הודיעו על בחירתו של הרב אבשלום בידני לכהן כרב הקהילה. הרב בידני משמש כר"מ שביעית בדגל ירושלים, בעל כושר דיינות ובוגר ישיבת עטרת ירושלים וכולל הדיינות בפסגות.

הרב בידני צילום: ללא

הרב יהודה אודסר, רב קהילת "יחד" בבית שמש ור"מ בישיבת לב התורה, נבחר לתפקיד רב המועצה האזורית הר חברון. הרב אודסר הוא מתלמידיו של הרב זלמן ברוך מלמד ושל הרב שלמה יוסף וייצן, וחתנו של הרב אהרון אייזנטל, לשעבר רב היישוב חיספין ומבכירי רבני ישיבת הגולן.

הרב אודסר צילום: באדיבות המשפחה

העיתונאי דניאל גרובייס מצטרף ל"כאן חדשות" וישמש כתב לענייני חרדים וכנסת. במסגרת תפקידו יסקר את החברה החרדית, הפוליטיקה החרדית ואת עבודת הכנסת.

גרובייס שימש בעבר ככתב החרדים והדתות של גלי צה"ל. מינויו מגיע זמן קצר לאחר מינויו של שחר גליק לכתב הפוליטי של התאגיד.

דניאל גרובייס צילום: כאן חדשות

העיתונאי יוסף רוסו התארס עם מיכל אנקרי, אלמנתו של הרב אהרון אנקרי ז"ל ובתו של הרב יורם אליהו. בני הזוג פרסמו הודעה משותפת ובה כתבו: "בתודה לה' יתברך, שמחים להודיע על אירוסינו".

יוסף רוסו צילום: אבישג שאר ישוב

באירוע חגיגי של ישיבות ההסדר החרדיות, שבהן לומדים כיום כאלף תלמידים, נערכה תחרות חיבורי תורה במעמד הרב הראשי לישראל, ראב"ד תל אביב הרב זבדיה כהן וראשי הישיבות.

מבין עשרות המשתתפים זכה במקום הראשון מאיר בן ציון דביר מישיבת "חדוותא", וקיבל פרס בסך 10,000 שקלים בחסות אפי שקדי, יו"ר מנהלת אנשים.

מאיר בן ציון דביר זכה ללא קרדיט

השר עמיחי שיקלי סייר בעוטף עזה יחד עם משפחות שכולות מפורום הגבורה. במהלך הסיור נפגש עם יו"ר הפורום, יהושע שני, אביו של סרן אורי שני הי"ד, שהודה לשר על התמיכה ועל קיום הסיור באזור.