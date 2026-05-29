הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (שישי) באוגדה 210 יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 210, תת-אלוף יאיר פלאי, מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז ומפקדים נוספים.

במסגרת הביקור קיים הרמטכ"ל הערכת מצב בתצפית במוצבים חודרים בהר דב שבשטח לבנון, המשקיפה על עמק עיון והרכסים השולטים בדרום לבנון.

במהלך הביקור צפה הרמטכ"ל בהפעלת האש של כוחות צה"ל בשטח ואמר כי הכוחות "עושים כאן עבודה יוצאת דופן מול אתגרים מורכבים". לדבריו, הפיקוד פועל "ביצירתיות, ביוזמה ובאחריות", כולל תמרון למרחבים חדשים והמשך פגיעה שיטתית ביכולות חיזבאללה.

זמיר הדגיש כי "אין מקום שיהווה מבצר עבור חיזבאללה, ואין מקום שבו תהיה לו חסינות". עוד אמר, "הקו הצהוב לא מגביל אותנו - בכל מקום שבו נזהה איום ובכל מקום שבו נידרש להסיר איום, נפעל".

הרמטכ"ל הוסיף כי "כל משאבי צה"ל מושקעים בפיקוד הצפון", וציין כי צה"ל ערוך לכל התפתחות ונמצא במוכנות גבוהה גם מול איראן. לדבריו, "כל פגיעה בחיזבאללה היא גם פגיעה בציר האיראני ובהשקעה האיראנית באזור".

הרמטכ"ל בסיור בהר דב צילום: דובר צה"ל

בהתייחסות להמשך הלחימה אמר זמיר כי מטרת צה"ל היא "להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, להרחיק את האיום ולחזק את ההגנה על יישובי הצפון". לדבריו, "גם ברגעים אלה כוחותינו מתקדמים ופועלים", וכי כל הישג נוסף בשטח מחזק את ביטחון התושבים ומסייע לייצר תנאים טובים יותר להסדרי ביטחון עתידיים.

זמיר ציין כי "הפגיעה הנצברת בחיזבאללה קשה וחסרת תקדים", והוסיף כי יותר מ-7,500 מחבלים חוסלו מתחילת המלחמה, מהם 2,500 מאז תחילת מבצע "שאגת הארי".

עוד אמר כי צה"ל ממשיך לפעול נגד איום הרחפנים באמצעות פיתוח והטמעת פתרונות מבצעיים וטכנולוגיים, לצד רדיפה אחר חוליות השיגור ומפקדיהן בכל הדרגים. "איום הרחפנים הוא אתגר, אך נוכל לו. שדה הקרב אינו סטרילי ולעולם לא יהיה כזה, אך אנחנו משקיעים בכך את מיטב המשאבים, המוחות והיכולות של צה"ל. פתרונות מבצעיים וטכנולוגיים כבר נמצאים בשלבי פיתוח והטמעה, ונמשיך להכניסם לשדה הקרב במהירות. לצד זאת, נמשיך לרדוף אחר חוליות השיגור, מפעיליהן ומפקדיהן בכל הרמות ובכל מקום שבו יפעלו - מהרמה הטקטית בשטח ועד לדרגים הבכירים ביותר. בכל מקום שבו נאתר איום - נפגע בו".

הרמטכ"ל הוסיף, "חודש יוני הוא חודש בסימן ההוקרה לאנשי המילואים - אני מלא הערכה אליכם. אני מודע לעומס, לקושי ולמחיר שאתם ובני משפחותיכם משלמים. אנחנו פועלים להגדלת הסד"כ ולהתאמת המענה הנדרש לצה"ל".