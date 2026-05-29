גורם בכיר בארגון הטרור חמאס אומר בשיחה עם העיתון "א-שרק אל-אווסט" כי חמאס שלח מכתבים למדינות המתווכות, ובהם קבל על ההפרות של ישראל את הסכם הפסקת האש.

חמאס עדיין מדגיש את מחויבותו למסלול המשא ומתן, את נכונותו לדון ברעיונות שיובילו לפריצת המבוי הסתום, ואת החשיבות שהוא מייחס להגברת שיתוף הפעולה בינו לבין המתווכים כאמצעי להשגת התקדמות להסדר ברצועת עזה.

בהקשר זה ביקש חמאס מהמתווכים ללחוץ על ישראל כדי שתפסיק את ההפרות היומיומיות של הסכם הפסקת האש, וציין כי חיסול עז א-דין חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, שיבש את המשא ומתן.

הנהגת חמאס הביעה תקווה שהתייעצות עם המתווכים תוביל למציאת נוסחה מתאימה להתקדמות במשא ומתן, שנדחה עד לאחר חג הקורבן.

בתוך כך, משלחת של הנהגת חמאס נערכת לבקר בקהיר במהלך הימים הקרובים, בהזמנת שלטונות מצרים.