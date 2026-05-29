נתניהו חושף: כוחות אוגדה 36 חצו את נהר הליטני דוברות

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (ו') יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ וסגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, באוגדה 36 בגבול הצפון.

במהלך הביקור קיבלו נתניהו וכ"ץ סקירה ממפקד פיקוד צפון, אלוף רפי מילוא, וממפקד אוגדה 36, תא"ל יפתח נורקין, על פעילות הכוחות בלבנון.

נתניהו קיים שיח עם מפקדי החטיבות שפועלים בשטח ושמע מהם על פעילות הכוחות בגזרה. לדבריו, "יש כאן רוח לחימה אדירה. מכאן מנהלים את הקרב נגד חיזבאללה בצפון".

ראש הממשלה אמר כי "הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם עלו לשטחים השולטים. אנחנו פועלים גם בביירות, גם בבקעא, בכל רוחב החזית ומכים את חיזבאללה שוק על ירך".

עוד הוסיף נתניהו, "בכל מגע איתם, בכל היתקלות אנחנו גם מחסלים את החיזבאללה וגם מניסים אותם". הוא שיבח את הלוחמים והמפקדים ואמר, "יש לכם מפקדים אריות, ואתם מוכיחים את עוצמת רוח צבא ההגנה לישראל. תמשיכו, בהצלחה גדולה - עד הסוף".