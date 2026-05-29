שעות ספורות לפני כניסת השבת נעצר בקרית גת אברך מחסידות בעלזא בחשד לעריקות.

האברך מוחזק בתחנת המשטרה בשדרות לכיש, והמשטרה ביקשה להעבירו לידי המשטרה הצבאית.

הפרט שמלבה את הסערה: על פי עדי ראייה, האברך לא הגיע לזירה במסגרת עימות - הוא ניגש לסייע לשוטרים בעצמו במהלך התגודדות שהתפתחה במקום, ואז נעצר.

בחסידות בעלזא הגיבו בחריפות יוצאת דופן: "מפכ"ל המשטרה דני לוי ירד מהפסים. יש בחסידות בעלזא מאות שמתגייסים לצה"ל במסגרות השונות. אם הבחור לא ישוחרר, כולם חוזרים הביתה ביום ראשון".

האיום אינו סמלי. חסידות בעלזא נמנית עם החסידויות הגדולות שחלק מבניה משרתים בצבא והאיום להחזירם הביתה מגיע בעיתוי רגיש.

בעקבות הסערה הנחה מפכ"ל המשטרה דני לוי לבדוק באופן מיידי את נסיבות המעצר.