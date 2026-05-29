נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הצהרה חריגה שבה טען כי איראן חייבת להסכים שלעולם לא יהיה ברשותה נשק או פצצה גרעינית.

עוד כתב כי מצר הורמוז "חייב להיפתח לאלתר" לתנועת ספנות בלתי מוגבלת בשני הכיוונים וללא גביית אגרות.

טראמפ טען כי איראן תשלים את הסרתם או פיצוצם של מוקשים ימיים שנותרו במצר, לאחר שלדבריו ארצות הברית כבר השמידה מוקשים רבים באמצעות שולות מוקשים תת-ימיות. עוד כתב כי ספינות שנתקעו במצר בעקבות "המצור הימי המדהים וחסר התקדים שלנו" יוכלו להתחיל בתהליך של חזרה לשטחיהן.

בהמשך ההצהרה התייחס טראמפ לחומר המועשר של איראן, שאותו כינה "אבק גרעיני", וטען כי הוא קבור עמוק מתחת לאדמה תחת הרים שנפגעו בתקיפת מפציצי B2 אמריקניים לפני 11 חודשים. לדבריו, ארצות הברית תפעל להוציא את החומר מהאדמה, בתיאום ובשיתוף פעולה עם איראן והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ולאחר מכן הוא יושמד.

טראמפ הוסיף כי "שום כסף לא יחליף ידיים, עד להודעה חדשה", וציין כי "הושגה הסכמה על נושאים אחרים, בעלי חשיבות פחותה בהרבה". את הודעתו חתם באמירה כי יקיים פגישה בחדר המצב כדי לקבל "החלטה סופית".