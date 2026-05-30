הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום ביקור בגבול לבנון, ובמהלכו הוצגו פתרונות טכנולוגיים שנמצאים בשלבי פיתוח והטמעה להתמודדות עם איום רחפני הנפץ.

בצה"ל אישרו כי חלק מהאמצעים כבר מופעלים במספר אזורים במסגרת ניסויים מבצעיים.

גורם ביטחוני אמר לחדשות 12 כי במערכת הביטחון מזהים התקדמות משמעותית בתחום גילוי הרחפנים והחיבור למערכות התרעה. לדבריו, "בתוך כמה שבועות יהיה פתרון לשלב הקריטי של גילוי רחפני הנפץ וחיבור להתרעה".

במקביל, בצה"ל ממשיכים לפעול לשיפור יכולות היירוט של הרחפנים. לפי ההערכות במערכת הביטחון, כיום מצליחים הכוחות ליירט כ-70 אחוזים מרחפני הנפץ שפועלים בזירה.

במערכת הביטחון מדגישים כי לצד ההגנה וההתרעה, עיקר המאמץ מופנה לפגיעה בתשתיות האויב ובמפעילי הרחפנים עצמם. לדברי גורמים המעורים בנושא, "הפתרון האמיתי והחשוב הוא התקפה - פגיעה במחבלים, בפיקוד ושליטה ובאמצעים".

בתוך כך, צה"ל הרחיב השבוע את פעילותו בצפון במטרה לצמצם את איום הרחפנים באזור הגבול. במקביל נמשך פרויקט פריסת רשתות המיגון, כאשר עד כה נפרסו יותר מ-250 אלף מטרים רבועים של רשתות, ובמערכת הביטחון מקדמים רכש נוסף מול ספקים באירופה.