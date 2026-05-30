ילד כבן 4 נהרג היום בתאונת טרקטורון בשטח פתוח בגליל המערבי. הוא נפצע באורח אנוש ופונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם נקבע מותו.

חובשי מד"א אבי ריימונד ותיימור סרחאן סיפרו כי הילד נמצא כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לדבריהם, הוא סבל מחבלות קשות בגופו לאחר שהיה מעורב בתאונה עם טרקטורון בשטח פתוח.

השניים הוסיפו כי העניקו לילד טיפול רפואי מציל חיים בשטח תוך ביצוע פעולות החייאה. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים במצב קריטי, תוך מאמצים להציל את חייו.

במרכז הרפואי לגליל נמשכו ניסיונות ההחייאה עם הגעתו של הילד לבית החולים. למרות מאמצי הרופאים, נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותו.