ביום שישי בבוקר התקיימה בניו יורק ועידת ערוץ 7 לפתיחת אירועי ההצדעה למען ישראל.

האירוע נערך ברובע קווינס בהשתתפות שרי הממשלה המבקרים בארצות הברית בימים אלו, ובהם השרים אופיר סופר, יצחק וסרלאוף ועמיחי אליהו.

שר העלייה והקליטה אופיר סופר דיבר על חשיבות העלייה לישראל כחלק מהסיפור הציוני של בניין הארץ, בצל האתגרים הרבים. לדבריו, העלייה היא מרכיב מרכזי בחיזוק המדינה ובחיבור לעם היהודי.

שר המורשת עמיחי אליהו שיתף בסיפור מחבריו לשירות הצבאי, כאשר זיהה לדבריו נהלי פתיחה באש שביטאו רחמים כלפי האויב. הוא אמר כי מוסר כזה נובע מניתוק מהמקורות ומהתנ"ך, והדגיש כי אדם המנותק מהם הוא "כעלה נידף ברוח".

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף סיפר על חוויותיו בשיח עם קהלים שונים, גם כאלה שאינם נמנים עם מצביעיו. לדבריו, רק מתוך שיח מכבד ניתן להגיע לאחדות אמיתית גם כאשר קיימות מחלוקות.

בנוסף לשרים השתתפו באירוע אישי ציבור ומשפיעי דעת קהל רבים. עורך הדין יצחק לקס סיפר על פגיעת הטיל האיראני בביתו, על המסקנות מהאירוע ועל הקשר לעבודתו בקרן קהילות.

ד"ר שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון לבניינות העם היהודי, דיבר על הצורך הקריטי בשיח ועל החיבור הייחודי ליהדות התפוצות. ישי פליישר, דובר היישוב היהודי בחברון וחבר מועצת אפרת, סיפר על התמודדותו בזירות התקשורת מול שנאה ושקרים, והבהיר כי אסור לוותר על הזירה הזו גם כאשר לא ניתן לשנות כל דעה עוינת.

אייל פריימן, ארכיאולוג וסגן קצין מטה הארכיאולוגיה של המינהל האזרחי, סיפר על ההתמודדות מול קמפיינים של חרם ושקרים בתחום הארכאולוגיה. בנוסף השתתפו באירוע בכירים מהקהילה היהודית, שהודו לערוץ 7 על הפקת הוועידה והדגישו את חשיבות הקשר עם ישראל, לצד ארגון חזק שלקח חלק בהפקת האירוע.

צילום: Chazaq

