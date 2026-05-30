קנת' לו, תושב טורונטו בן 60, הודה בבית משפט בקנדה ב-14 סעיפי אישום של סיוע להתאבדות במסגרת הסדר טיעון.

לפי הרשויות, לו שלח ערכות רעל ליותר מ-100 בני אדם בעשרות מדינות, ונקשר ללפחות 93 מקרי מוות.

לפי חומרי החקירה, לו הפעיל אתרי אינטרנט שבהם מכר חומרים כימיים קטלניים לצד מוצרים נוספים שנועדו להסוות את פעילותו. בבית המשפט צוין כי החבילות נשלחו ל-41 מדינות וטריטוריות, בהן ארה"ב, בריטניה, אוסטרליה ואיטליה.

החוקרים מסרו כי לפני סגירת האתרים נשלחו יותר מאלף חבילות ברחבי העולם. עוד נטען כי לו מכר גם אביזרים נוספים ומסר הוראות שימוש לאנשים שרכשו את המוצרים.

התביעה בקנדה נמנעה מהגשת אישומי רצח, לאחר שקבעה כי יהיה קושי להוכיח שללו היה תפקיד מרכזי יותר בהחלטות הקורבנות לשים קץ לחייהם. למרות זאת, במסגרת האישומים שבהם הודה הוא עשוי להישלח לעד 14 שנות מאסר, וגזר דינו צפוי להינתן בחודשים הקרובים.

בני משפחות של קורבנות שנכחו בבית המשפט מתחו ביקורת חריפה על הסדר הטיעון. לאונרדו בדויה, שבתו רכשה את הרעל מלו, אמר כי "עסקת הטיעון הזו היא חרפה. הוא הרוויח כסף ממוות בכל רחבי העולם".

לפי הרשויות, בעת מעצרו נמצאו בחשבונות המקוונים של לו מאות אלפי דולרים שנקשרו לחברות שהפעיל. חוקרים בבריטניה ובקנדה ממשיכים לבחון מקרים נוספים שבהם נקשר שמו של לו למשלוח חבילות רעל לאנשים במדינות שונות.