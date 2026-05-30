מטוס F-15 אמריקני שהופל באיראן בחודש שעבר נפגע ככל הנראה מטיל כתף מתוצרת סין - כך דווח ברשת NBC, שציטטה שלושה גורמים המעורים בפרטי החקירה.

לפי הדיווח, בימים הראשונים של המלחמה סיפקה סין לאיראן גם מכ"ם התרעה לטווח רחוק, שמסוגל לזהות מטוסי קרב חמקניים. בארצות הברית ממשיכים לבדוק את נסיבות הפלת המטוס, שנחשב למטוס הקרב האמריקני הראשון זה עשורים שהופל מאש אויב.

הפלת המטוס הובילה למבצע חילוץ נרחב של אנשי הצוות. הטייס חולץ בתוך שעות בודדות, בעוד הנווט אותר רק כעבור יומיים וחולץ במבצע שטראמפ הגדיר, "אחד המבצעים הנועזים בהיסטוריה".

לפי הדיווח, עדיין לא ברור מתי בדיוק הועברו מערכות הנשק הסיניות לאיראן. עם זאת, עצם השימוש בציוד צבאי מתוצרת סין עלול להגביר את המתיחות בין וושינגטון לבייג'ינג, במיוחד לאחר ביקורו האחרון של הנשיא דונלד טראמפ בסין.

ברשת NBC ציינו כי בבית הלבן הפנו בתגובה לדברים שאמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז, שם טען כי נשיא סין שי ג'ינפינג הבטיח לו שסין לא תספק נשק לאיראן. טראמפ אמר כי "הנשיא שי הבטיח לו שלא ישלח שום כלי נשק לאיראן. זו הבטחה יפהפייה. אני מאמין לו ומכבד את זה".