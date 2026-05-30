בן גביר בשתולה: לשטח את הדאחייה צילום: דוברות

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, סייר במושב שתולה הממוקם על קו העימות בגבול הצפון. במהלך הביקור התייחס השר באופן נחרץ להפרות החוזרות ונשנות של הסכמי הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה וקרא להנחית מכה אנושה על רובע הדאחייה בביירות.

"צריך לשטח את הדאחייה", אמר בן גביר. "התנגדתי להפסקת האש הקודמת, ואני אומר היום - חייבים לשטח. צה"ל עושה עבודה מדהימה; יש 600 מחבלי חיזבאללהשחוסלו בשבועות האחרונים, אבל זה לא מספיק. מה שכואב להם זה הדאחייה, וצריך ללכת על הדאחייה - לשטח, לשטח ועוד פעם לשטח".

השר לביטחון לאומי חשף כי הוא מציג את הדרישה המבצעית הזו באופן עקבי גם בפני ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הדיונים הביטחוניים הסגורים שבהם הוא שותף בקבינט.

"אני אומר את זה גם כאן וגם לראש הממשלה היקר, ביבי נתניהו: אני אוהב אותך ומעריך אותך, אבל זה הזמן לשטח את הדאחייה. יש כבוד לטראמפ, צריך להגיד לו תודה על השותפות, אבל הקו האדום זה פגיעה בחיילים ובאזרחים שלנו - ואת הדאחייה צריך לשטח".