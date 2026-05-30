צה"ל חושף תיעוד המוכיח כי ארגון הטרור חיזבאללה הוא זה שאחראי לפגיעה הישירה בכנסייה נוצרית עתיקה בדרום לבנון בימים האחרונים.

במהלך הלילה שבין חמישי לשישי, שיגרו מחבלי חיזבאללה מספר רקטות אשר נפלו במרכז הכפר הנוצרי מרג' עיון ופגעו פגיעה ישירה במבנה של כנסיית "סנט ג'ורג'" האורתודוקסית.

הירי הרקטי של חיזבאללה גרם לנזקים כבדים למבני דת ומגורים במרחב הכפר הנוצרי. בצה"ל מיהרו להדוף את ניסיונות התעמולה של ארגון הטרור להאשים את ישראל בנזק, והדגישו באופן רשמי וחד-משמעי כי כוחות צה"ל אינם פועלים ואינם נמצאים כלל במרחב הכנסייה המדוברת.

החשיפה הנוכחית של צה"ל נועדה להציג לעולם את השימוש הציני של חיזבאללה בירי חסר הבחנה, אשר פוגע גם באוכלוסיות מיעוטים בתוך לבנון ובאתרים דתיים רגישים.