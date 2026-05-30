פיקוד העורף מעדכן את הנחיות ההתגוננות בגבול הצפון בעקבות ההסלמה והירי המתעצם של חיזבאללה. ההנחיות החדשות יהיו בתוקף עד ליום שני בערב.

יישובי קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות מצומצמת. לא יתקיימו פעילויות חינוכיות והתקהלויות יוגבלו לעד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 200 אנשים במבנה.

מקומות עבודה יוכלו לפעול במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

באזורי ההנחיה גליל עליון, צפון הגולן צפון וביישובים קצרין וקדמת צבי יעברו למדרג פעילות חלקית. ניתן יהיה לקיים פעילות חינוכית במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. התקהלויות יוגבלו לעד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 200 אנשים במבנה. מקומות עבודה יוכלו לפעול במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

במהלך השבת שוגרו עשרות רקטות שוגרו לעבר יישובי קו העימות, לצד ירי חריג לעבר צפת ונהריה - לראשונה מאז הכרזת הפסקת האש בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערכת מצב דחופה כדי לדון בתגובה הישראלית.

אחר הצהריים עדכן צה"ל בהודעה חריגה כי "בהמשך להעמקת הפעילות המבצעית בדרום לבנון ובהתאם להערכת המצב", הצבא "נערך לאפשרות של ירי ממוקד משטח לבנון לעבר יישובי הצפון".

עוד הדגישו בצה"ל כי "יש לגלות ערנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. נכון לעת הזו, לא חל שינוי בהנחיות פיקוד העורף, והציבור יעודכן באופן מיידי אם יחולו שינויים". זמן קצר לאחר ההודעה הופעלו אזעקות בצפת ובסביבתה. שתי רקטות יורטו, אחת נפלה בשטח פתוח. דקות לאחר מכן - אזעקות הופעלו בנהריה ובסביבתה.

מוקדם יותר תקף חיל האוויר במספר יעדים בדרום לבנון, לאחר שדובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי פרסם מוקדם יותר הודעות פינוי לתושבי כפרים רבים, לפיהן עליהם לנוע מצפון לנהר הזהארני.

מקור לבנוני צבאי בכיר אמר כי כוחות צה"ל חצו את נהר הליטני בדרום המדינה ונמצאים בפאתי העיר נבטיה. לפי הדיווח, זווטר א-שרקיה ושקיף ארנון הן מבין הכפרים והעיירות אליהן הגיעו הכוחות צפונית לליטני. צבא לבנון דיווח כי שני חיילים לבנוניים נפצעו באורח קשה לאחר שהותקפו בתוך רכב באמצעות כטב"ם ישראלי על הכביש הראשי עבא באזור נבטיה.

"מדובר בעוד לילה של הפקרות, אזעקות, ריצה למרחבים מוגנים ומציאות בלתי אפשרית שעבר על תושבי הגליל העליון וקו העימות, ואת ממשלת ישראל זה ממש לא מעניין - אי אפשר להמשיך עם נרמול המציאות המטורפת הזו", תקף בחריפות ראש מועצת מטולה דוד אזולאי,

"כל עוד תושבי מטולה, ק"ש, משגב עם, שומרה, זרעית, לימן וכל קו העימות לא ישנים - גם תושבי ביירות לא ישנו! הפסקת האש קיימת רק שם - ועם המציאות הזו אנחנו לא נשלים".