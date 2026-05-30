ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ ולוחם המאי-תאי אהבת השם גורדון, נחתו ביום שישי בניו יורק והגיעו לציונו של הרבי מלובביץ' בקווינס.

השניים נפגשו במקום עם שלוחי חב"ד, ואהבת השם הניח תפילין בציון. בהמשך התפללו להצלחת חיילי צה"ל בכל החזיתות -בעזה, בלבנון, בסוריה וביהודה ושומרון וכן לשלומן של מדינת ישראל וארצות הברית במאבק מול המשטר האיראני.

מחר (ראשון) צפויים גנץ וגורדון להשתתף במצעד התמיכה הגדול בישראל שייערך במנהטן לצד אלפי משתתפים מהקהילה היהודית ומקרב תומכי ישראל ברחבי ארצות הברית.

"הגענו לכאן עם תפילה גדולה לניצחון הטוב על הרע. אותם כוחות קיצוניים שמאיימים על ישראל מאיימים גם על ארצות הברית ועל העולם החופשי כולו. אנחנו לא כאן כדי לבקש סימפתיה. אנחנו כאן כדי לחזק את השותפות בין ישראל לארצות הברית ולהבטיח שננצח את הרוע", אמר גנץ. "דווקא בימים שבהם יהודים מסורבים להיכנס למקומות רק בגלל שהם עונדים מגן דוד, ובימים שבהם ראש עיריית ניו יורק בוחר להחרים את מצעד התמיכה בישראל, חשוב יותר מתמיד לעמוד בגאווה עם הזהות שלנו".

לדבריו "כשמנהיג ציבור בעיר שבה חיה אחת הקהילות היהודיות הגדולות בעולם מחרים אירוע תמיכה בישראל, הוא לא רק מביע עמדה פוליטית. הוא מעניק רוח גבית לכוחות האנטישמיים שפועלים ברחובות, בקמפוסים וברשתות החברתיות. זו סכנה אמיתית ליהודים ברחבי העולם. ביום ראשון נצעד בשדרה החמישית כדי לומר בצורה ברורה: לא נסתתר, לא נתקפל ולא ניתן לאנטישמיות לנצח".