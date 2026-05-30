משלחת של בכירי ארגון הטרור חמאס אמורה להגיע בסוף השבוע הבא לקהיר כדי לדון ב"הצעה חדשה" לקידום הסכם הפסקת האש ברצועת עזה.

גורם בכיר בחמאס מסר לערוץ "א-שרק" הסעודי כי מצרים וקטאר, הממלאות תפקיד של תיווך בין ישראל לחמאס, העלו בפני הצדדים רעיונות לגיבוש "הצעה חדשה ומתוקנת" להסכם הפסקת האש.

לדבריו, חמאס מוכן ליישם את הסכם הפסקת האש שנחתם עם ישראל, בתנאי שישראל תיישם את כל מחויבויותיה על פי השלב הראשון של ההסכם, לפני שיתחיל הדיון ביישום השלב השני, העוסק בפירוק חמאס והארגונים הפלסטיניים מנשקם, במקביל לנסיגה ישראלית מרצועת עזה.

עוד אמר הגורם הבכיר בחמאס כי הארגון מחה על אי-מחויבותה של ישראל ליישום ההסכם, על חזרתה ללחימה, על הרחבת השטח שבשליטה צבאית ישראלית, על אי-תפקודה של מועצת השלום, על אי-הפעלת לחצים על ממשלת ישראל, ועל שתיקת הקהילה הבינלאומית נוכח הפעילות הצבאית הישראלית ברצועת עזה וההגבלות על הכנסת סיוע הומניטרי.

חאזם קאסם, דובר חמאס, האשים את ישראל בהתנערות בפועל מהסכם הפסקת האש, לאחר הכרזתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על שליטה ב-70 אחוזים משטח רצועת עזה, וכן בעקבות דבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ בנוגע לתוכנית להגליית תושבי הרצועה ולהמשך החיסולים.