בחור ישיבה מהר נוף שריצה עשרים יום במעצר צבאי בשל סירוב להתייצב בלשכת הגיוס התקבל בערב שבת בביתו של גאב"ד 'העדה החרדית' הרב משה שטרנבוך, הנחשב לאחד מגדולי הפוסקים בעולם החרדי.

הרב קיבל את פניו בחמימות, לחץ את ידו ואמר לו: "אשריך, אתה שותף עם הקדוש ברוך הוא, והזכות הזו תישאר לך לנצח נצחים".

לביקור התלווה הרב שמעון שישא, הפעיל בסיוע לבחורי ישיבות הנתקלים עם שלטונות הגיוס.

הרב שישא ביקש מהרב שטרנבוך לברך את כלל ציבור בני הישיבות העומדים בפני גיוס, והרב נעתר לבקשה.

בערב שבת נעצרו מספר צעירים חרדים בעוון עריקות, בין היתר גם בקרית גת. בהמשך שוחרר האברך מקרית גת בלחץ סגן השר ישראל אייכלר.