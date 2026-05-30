תיעוד: צה"ל תקף מפקדה ארטילרית של חיזבאללה צילום: דובר צה"ל כוחות חיל האוויר תקפו והשמידו בסוף השבוע מפקדת ארטילריה מרכזית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב א-שמעאלי שבדרום לבנון. התקיפה הממוקדת יצאה לפועל לאחר שבאמצעות אמצעי תצפית ואיסוף מתקדמים זוהה כי מחבלי הארגון שוהים במתחם ומנהלים ממנו את הלחימה. בסרטון שמפרסם צה"ל מרגע הפיצוץ, נראית פגיעה מדויקת של פצצה במבנה המפקדה. מיד לאחר פגיעת הטיל הראשון, תועדו בתוך המתחם פיצוצי משנה רבים ומתמשכים. בצה"ל מבהירים כי עוצמת פיצוצי המשנה הללו מהווה הוכחה חד-משמעית לכך שהמבנה שימש כמחסן מוסתר של אמצעי לחימה, פגזים ותחמושת ארטילרית שנועדו לפגוע במדינת ישראל.

