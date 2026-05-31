השדרה החמישית במנהטן תיצבע היום (ראשון) בכחול ולבן במצעד השנתי למען ישראל, שייערך תחת הסיסמה "אמריקאים גאים, ציונים גאים".

רבבות בני אדם צפויים להשתתף במצעד אותו מחרים, לראשונה, ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, המזוהה עם העמדות הרדיקליות של התנועה הפרו-פלסטינית. במסיבת עיתונאים הבהיר ממדאני כי עמדותיו נגד ממשלת ישראל "ברורות מאוד", אך טען כי היעדרותו לא תפגע במחויבות העיר לביטחון הצועדים.

בתגובה לחרם של ממדאני החליט יו"ר הכנסת אמיר אוחנה החלטה תקדימית להוביל בעצמו, בשיתוף עם הסוכנות היהודית, את משלחת הפרלמנט הגדולה ביותר שיצאה מישראל למצעד אי פעם.

המשלחת כוללת 12 חברות וחברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, במטרה לייצר מפגן של אחדות וסולידריות. לצד חברי הכנסת, מייצגים את ישראל ארבעה שרים בכירים: בצלאל סמוטריץ', יצחק וסרלאוף, אופיר סופר ועמיחי אליהו, אליהם הצטרפה משלחת של כ-50 ראשי ערים ורשויות מקומיות מישראל.

"בכוונתנו לצעוד יחד, קואליציה ואופוזיציה, לצד יהודי ניו יורק בראש מורם ולומר להם - אתם לא לבד", אמר אוחנה. "הכנסת, מדינת ישראל ועם ישראל צועדים איתכם ללא פחד, היום ובכל יום. מי שמבקש להחרים את אחינו ואחיותינו, גם אם הוא יושב בכס ראש העיר - יגלה גם הוא, כמו שגילו כל שונאי ישראל בהיסטוריה, את גדולתו של העם הזה".

החרם של ראש העיר ממדאני יצר קרע פומבי מול מי שמנהלת בפועל את ביטחון האירוע - מפכ"לית משטרת ניו יורק ג'סיקה טיש.

טיש, בת לאחת השושלות היהודיות העשירות והמשפיעות בניו יורק, תצעד באירוע כאחת ממובילות הכבוד. כשנשאלה על החלטת הבוס שלה בעירייה להחרים את המצעד השיבה “זו ההחלטה של ראש העיר לא לצעוד, וזו ההחלטה שלי לצעוד".

על רקע העלייה החדה באיומים ובתקריות האנטישמיות בעיר, הודיעה המפכ"לית טיש על היערכות ביטחונית חסרת תקדים - המקיפה ביותר שהוצבה אי פעם למצעד זה בהיסטוריה של ניו יורק. אלפי שוטרים יוזרמו למנהטן, לצד יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור, כלבנים לגילוי חומרי נפץ, רחפנים, מסוקים ונקודות בידוק קפדניות לאורך כל מסלול הצעידה. במשטרה מבהירים כי אין כרגע איום קונקרטי, אך רמת הדריכות היא מקסימלית.