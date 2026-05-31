תסתכלו עלינו, ההורים, אנחנו דור שיודע הכל: אנחנו מנהלים קריירות מורכבות, מנווטים בין דוחות אקסל לאינסוף הודעות בוואטסאפ, מבינים בבינה מלאכותית, בשוק ההון ובפוליטיקה.

אבל אז, כשהילד בן ה-16 שלנו נכנס לחדר, סוגר את הדלת ומותיר אותנו עם שתיקה צורמת פתאום אנחנו הופכים למגמגמים.

המבוכה הזו, התחושה שאנחנו לא יודעים 'מה להגיד' ו'איך להגיב', הפכה למגיפה השקטה של הבתים שלנו.

היום, יותר מתמיד, הורים מרגישים שהקרקע זזה מתחת לרגליהם.

הילדים שלנו גדלים לעולם שקצב השינויים בו דורש מאיתנו הסתגלות בלתי פוסקת. פעם, סמכות הורית נבנתה על "כי כי ככה אמרתי".

היום? נסו להגיד את זה לנער דתי בן 16 ותראו את הנהון הבוז בעיניים שלו.

אנחנו נבוכים כי אנחנו מבינים שהכלים שקיבלנו מההורים שלנו, עם כל הכבוד וההערכה, לא תמיד רלוונטיים למציאות של 'טיקטוק' ופילוסופיות פוסט-מודרניות שמחלחלות לכל פינה.

והמבוכה הזו מגיעה לשיא בנקודה הכי רגישה שלנו:

עולם התפילה והאמונה.

אנחנו מסתכלים על הילד שלנו, שבבוקר יום חול נשאר במיטה בזמן שאנחנו כבר אחרי תפילה, והלב שלנו נקרע.

אנחנו רוצים להגיד משהו, להוכיח, לחנך, אבל עוצרים.

למה?

כי אנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים שכל מילה נוספת תדחוף אותו עוד סנטימטר אחד מהסידור, מהבית, אולי אפילו מאיתנו.

אנחנו מפחדים להיראות 'כפייתיים' או 'מישנים', ובעיקר, אנחנו מפחדים לגלות שאין לנו תשובות לשאלות שבוערות אצלם בפנים.

אבל הורים יקרים, המבוכה הזו היא לא חולשה, היא התחלה.

היא סימן לכך שהלב שלנו דופק, שאכפת לנו, שאנחנו לא עובדים על 'אוטומט'.

הבעיה מתחילה כשאנחנו נותנים למבוכה להפוך לשיתוק.

כשאנחנו הופכים להיות 'שוטרים' מנומסים בתוך הבית, מחכים בפינה לראות אם הוא יניח תפילין, במקום להיות אבא ואמא שפשוט פוגשים את הנשמה שלו.

חינוך היום הוא לא על 'מה לעשות', אלא על 'מי להיות'.

כשאנחנו מבוכים, אנחנו משדרים לילד שאנחנו לא בטוחים בדרך של עצמנו. הילד, עם האינטואיציה החדה שלו, קולט את הסדקים האלה מיד.

הוא לא מחפש הורה מושלם שיודע את כל התשובות על אמונה.

הוא מחפש הורה שחי את האמונה שלו בשמחה, שמתמודד עם קשיים בגובה העיניים, שלא מפחד להגיד: "גם לי קשה לפעמים, אבל אני בוחר להאמין".

המבוכה נעלמת כשיש קשר.

כשאנחנו מורידים את הציפייה שהם יהיו גרסה משודרגת שלנו, ומסכימים לראות מי הם באמת , עם המאבקים שלהם, עם השאלות שלהם, עם הטלפון שביד.

כשאנחנו מוותרים על הניסיון 'לנצח' בויכוח על מניין, ומתחילים לנצח בחיבור של הלב.

אל תיתנו למבוכה שלכם להפוך לקיר.

תהיו כנים. תהיו אנושיים. תגידו להם:

"אני לא תמיד יודע איך להתמודד עם זה, אבל אני אוהב אותך, ואני כאן איתך".

כשנפסיק לנסות לחנך 'מחוץ', ונתחיל להקרין פנימה, המבוכה תתחלף בביטחון.

לא כי הכול פתאום מושלם, אלא כי סוף סוף אנחנו לא לבד בחדר.

ההורות של היום היא מסע. היא דורשת אומץ להודות בחוסר אונים, וחוכמה לבנות את האמון מחדש, צעד אחרי צעד.

אל תפחדו להיות נבוכים, תפחדו רק מלהפסיק להיות נוכחים.

