ח"כ לשעבר אלי גולדשמידט, לשעבר יו"ר סיעת העבודה, יוצא להגנת השר בצלאל סמוטריץ' וטוען כי תקיפת המהלך שלו להטבות המס ליו"ש - "מגונה", כלשונו.

"אני לא מחסידיו של בצלאל סמוטריץ' ולא מתומכיו. יש לי לא מעט ביקורת על המדיניות שלו ותפיסותיו - אבל מה שעשו לו ראשי הרשויות בצפון בשבוע האחרון זה ממש לא הוגן - רק בגלל שהוא רצה להוסיף הטבות מס ביו"ש בגובה שדומה לזה שנתנו לאחרונה לאשקלון - 7 אחוזים. זה לא בא על חשבון ראשי הרשויות בצפון. אם אתם דורשים - ובצדק - הממשלה צריכה לסייע לכם בכל עניין במיוחד לאור המלחמה הקשה בחיזבאללה", אמר גולדשמידט.

הוא הוסיף כי "מכאן ועד לשלול מאנשים אחרים שחיים באותה מדינה, באזור מאוד מסוכן, וכל כך הרבה מהם שילמו בחייהם ונפצעו במהלך השנים בגלל הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון, את השבעה אחוזים הללו ולהיבנות מכך - זה כאילו לא למדנו שום דבר מהשבעה באוקטובר, אותו יום ארור, שבו רצו רבים מבני ההתיישבות ביש"ע, לקחו את הנשק ורצו לעוטף כדי להציל אנשים שהיו בנובה וחלקם שילמו בחייהם ובפציעות קשות".

גולדשמידט ציין כי "הייתה סולידריות ולצערי היא הייתה לזמן קצר מהצד השני. כי אם היום, שנתיים וחצי אחרי, לא למדנו שהסולידריות הזו בין כולנו, ובמיוחד בין אלה שחיים באזורים מסוכנים, חשובה - אני מאוד מצטער וכואב. אני חושב שמנהיגים מקומיים היו צריכים לחשוב פעמיים לפני שהם יצאו כך. כי בפעם הבאה יבוא מנהיג ויעשה את החשבון הפוליטי למי לסייע ולמי לא - ואסור שזה יקרה. כולנו אחים ושותפים למדינה הזו. זה היה מעשה מיותר, מגונה ולא ראוי".