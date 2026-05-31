שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף (עוצמה יהודית) שיגר מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בו הזהיר מקריסת יישובי קו העימות. הוא הפציר בנתניהו לאשר הטבות מס רבות ביישובי קו העימות על מנת להציל את התושבים מקריסה כלכלית.

במכתבו, שיצא שעות ספורות לפני ישיבת הממשלה, מתריע השר מפני "קריסה טוטאלית" של המרחב האזרחי בגליל לאחר שנתיים וחצי של לחימה רציפה ושחיקה מתמשכת.

"מזה כשנתיים וחצי מצויה מדינת ישראל במלחמה כמעט רציפה עם ארגון הטרור חיזבאללה בגליל. בכל הזמן הזה, תושבי קו העימות מצויים בחזית", כותב השר וסרלאוף ומזכיר את הטלטלה שעוברים האזרחים. "רק לפני כשנה, ולאחר פינוי ארוך של שנה וחצי, התושבים חזרו לבתיהם. עתה, לאחר שהצליחו קצת לשוב לשגרת חייהם, הם נדרשים להתקיים במציאות לחימה, כשהליך השיקום מהפינוי הראשון עוד טרם הושלם".

השר, המרבה לסייר בצפון, מתאר שבר עמוק בקרב הקהילות: "אני מסתובב בשטח רבות, נפגש עם ראשי הרשויות ועם תושבים, ואני מוצא לציין כי במשך השנתיים והחצי של הלחימה לא נתקלתי במצוקות הנפשיות והירידה המשמעותית בחוסן האזרחי, כפי שאני רואה היום".

הוא היפנה אצבע מאשימה כלפי התנהלות הממשלה והזכיר כי החלטות קריטיות לתושבי הצפון, שהיו אמורות לעלות להצבעה היום, ובהן תוכנית החומש לפיתוח ותוכנית מיגון חלקית עומדות להידחות ברגע האחרון. "מהמידע שנמסר לי, בשל מחלוקות שונות, חלקן נוגעות למקורות תקציביים וחלקן נוגעות לשיקולים פוליטיים כאלה ואחרים, טרם פורסם הנוסח הסופי של ההחלטות, והללו לבסוף אינן עתידות לעלות להצבעה בממשלה היום, וידחו למועד אחר".

וסרלאוף קרא לנתניהו להתערב באופן מיידי. "אני קורא לך להתערב באופן דחוף, לוודא שההחלטות אכן עולות, ושהטבות המס לכלל תושבי קו העימות, לרבות מתן המדרגות הגבוהות ביותר (20%) יופיעו בהן. מדובר במינימום שמדינת ישראל וממשלת ישראל יכולים לעשות למען התושבים הגיבורים. לא ייתכן שנמשיך לחסוך משאבים מאזרחים החיים יום-יום בחוסר ודאות ובאיום מתמיד. רק אתמול בערב במרבית קו העימות בבוטלו הלימודים".

לצד המענה האזרחי והכלכלי, שר הגליל מדגיש כי המפתח האמיתי להצלת הצפון הוא צבאי והתקפי. "אני מביא בפניך התראה דחופה: תושבי קו העימות על סף קריסה! לחוסנם יש תאריך תפוגה. מעבר למענים האזרחיים, הם הכי זקוקים לביטחון! ללא עוצמת אש חזקה ומסיבית, שתביא להכרעת המערכה ושיפור המאזן הביטחוני, אנחנו נאבד את קו העימות ותושביו, ויקח זמן רב מאוד להשיבו להיות כפי שהוא היה".

בסוף מכתבו ציין "בשבועות הקרובים בכוונתי להקים לשכה ניידת בקו העימות בצפון, ואני קורא לכל חברי לממשלה להעביר את לשכותיהם צפונה, עד שנביא לתושבים בשורות, ונשיב להם את השקט והביטחון שהבטחנו להם".