החוויה המדברית האמיתית לא מסתכמת ב"טיול" סטנדרטי, אלא ביציאה למסע שנע בין קצוות - מהאדרנלין הפרוע ביותר עם אטרקציות במצפה רמון ועד לשקט המוחלט ביותר.

לשבור שגרה: אל מעמקי השטח הפראי

כדי לחוות את עוצמת הנגב באמת, צריך קודם כל לצאת מאזור הנוחות. תארו לכם שאתם עוזבים את הכביש הסלול ויוצאים אל פינות נסתרות ופראיות במכתש רמון ובבקעת צין, מקומות שרכב רגיל לעולם לא יוכל להגיע אליהם. במהלך נסיעה כזו, מדריכים מקצועיים שהפכו את הנגב לביתם, חושפים בפניכם את סודות הגיאולוגיה, ההיסטוריה והצמחייה הייחודית של האזור. אם אתם מחפשים לפרוץ גבולות ולחוות ריגוש ממכר, דמיינו את עצמכם תלויים בין שמיים לארץ על מצוקי המכתש האדירים; פעילות סנפלינג בטוחה ומקצועית מעניקה פרופורציות חדשות על כוחו של הטבע, והיא מותאמת גם למי שמעולם לא התנסה בכך.

רגעים של חסד: השמש שוקעת והשקט עולה

אחרי סערת הרגשות וכיבוש הפחד, המדבר מזמין אותנו להאט את הקצב ולהשקיט את הרעש הפנימי. דמיינו תרגול יוגה מול נוף המכתש הפתוח או תחת עץ שיטה בודד, המעניק תחושת חיבור טבעית ששום סטודיו עירוני לא יכול לספק. כאשר השמש מתחילה לרדת, אין דבר מרגיע יותר מלשבת מול המצוקים המשתנים עם כוס תה צמחים חם שהוכן על אש קטנה ממש שם בשטח. זהו גם הזמן האידיאלי להתחבר לתרבות המקומית דרך אירוח בדואי אותנטי, המלווה בקפה שפותח את הלב ושיחות עומק אל תוך הלילה.

חגיגה תחת מיליון כוכבים

עם רדת החשיכה, המכתש משנה את פניו לחלוטין. בזכות היותו "שמורת אור כוכבים" בינלאומית, השמיים נקיים מזיהום אור ומאפשרים צפייה עוצרת נשימה בגרמי השמיים. מסע מודרך בין גלקסיות, ערפיליות וכוכבי לכת בעזרת טלסקופים מקצועיים סביב המדורה, מעניק חוויה כמעט מיסטית. המרחב העצום הזה משמש גם כתפאורה עוצרת נשימה לאירועים מרגשים באמת, כמו חגיגות בר או בת מצווה מול הנוף. אירועים אלו משלבים חופה לבנה עם עיטורי טלית, חוויות אקסטרים, ארוחות שטח משובחות המבושלות במקום בהפתעה, ומסיבה אל תוך הלילה. ובסוף הערב? אין צורך לחזור לציוויליזציה - מתחמי גלמפינג מאובזרים עם מיטות נוחות מאפשרים לישון בלב הטבע אך בתנאים מפנקים.

הקסם שמאחורי הקלעים

כדי שכל החוויות האלו יקרו בצורה חלקה, נדרשת אופרציה לוגיסטית מורכבת הכוללת הקמת מתחמי אירוח נוחים עם הצללות, תאורה, מחצלות ופינות קפה, ואפילו שירותי מנהלות והטמנות מים לצועדי שביל ישראל.

מי שאחראית לחיבור הייחודי הזה בין שטח, אקסטרים, פינוק ולוגיסטיקה היא חברת "דיפ דזרט ישראל" (Deep Desert Israel). החברה תופרת באהבה ובמקצועיות כל חוויה בהתאמה אישית - בין אם מדובר בגיבוש לחברה, משפחה או מפיקי אירועי בוטיק, מתוך הבנה עמוקה שכל אבן במכתש טומנת בחובה סיפור בן מיליוני שנים שמחכה שתגלו אותו