יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', פרסם מסר חריף לציבור לקראת ההצבעה שצפויה להתקיים מחר במליאת הכנסת.

ההצבעה תעסוק באישור הצו להגדלת הפטור ממע"מ על ייבוא אישי וקניות מחו"ל עד לסכום של 130 דולר. השר קרא לאזרחים לעקוב מקרוב אחר עמדותיהם של נבחרי הציבור בעת ההצבעה במליאה.

"תעקבו מחר ותראו מי עובד אצלכם, ומי עובד נגדכם בשירות המונופולים", דברי השר סמוטריץ' במסר שפרסם.

הוא ביקש להפנות את תשומת הלב הציבורית להתנהלותם של חברי הכנסת בסוגיה. לפי דבריו, המאבק על גובה הפטור מציב את טובת כלל האזרחים מול האינטרסים הכלכליים של הגופים הגדולים במשק.

בהודעתו פירט השר סמוטריץ' את השלבים הקודמים שקדמו לניסוח הצו הנוכחי שיובא מחר לאישור. "במסגרת סמכותי כשר האוצר העליתי את סכום הפטור מ-75$ ל-150$ רק לפני כמה חודשים", הסביר השר.

הוא הוסיף כי קבוצת חברי כנסת בחרה להצביע נגד המהלך, וטען כי אותם נבחרים מעדיפים לתמוך בטייקונים שמרוויחים על גבם של אזרחי ישראל: "קבוצת חברי כנסת שמשום מה מעדיפים לתמוך בטייקונים שמרוויחים על גבם של אזרחי ישראל - הצביעו נגד".

בעקבות ההתנגדות שנתקלה בה היוזמה המקורית, החליט שר האוצר לעדכן את סכום הפטור לרף המתוכנן הנוכחי. "בתגובה, עדכנתי את הפטור ל-130$", ציין השר סמוטריץ' בפנייה ישירה אל הציבור.

הוא חתם את דבריו בקריאה, "שימו לב היטב מי מנבחרי הציבור פועל בעדכם ומי מעדיף שתשלמו יותר".