אלפי בני אדם יתכנסו היום (ראשון) במרום יהודה לחגיגת התיישבות ענקית ומרגשת תחת הכותרת "מחברים בין חברון לירושלים".

האירוע, שמציין שנה לעלייה לקרקע בישוב מרום יהודה, צפוי להיות חגיגה עוצמתית של בנייה והתמדה, כאשר אל השטח יגיעו רבנים, שרים, חברי כנסת וציבור מכל רחבי הארץ על מנת לחזק את הרוח החלוצית ותנופת ההתיישבות ביהודה ושומרון ומתוך כך עם הפנים קדימה לחידוש ההתיישבות היהודית בחבל עזה.

דניאלה וייס, יו"ר תנועת 'נחלה', מסרה לקראת האירוע: "האירוע במרום יהודה הוא התגשמות של מאבק עיקש ונחוש שנמשך 19 שנים על הנקודה האסטרטגית הזו. הנוכחות של אלפי המשפחות שיגיעו לחגוג יחד עם שרי הממשלה וחברי הכנסת היא ההוכחה הניצחת לכך שהתמדה, עקביות ומסירות מוחלטת בשטח מביאות בסופו של דבר לתוצאות היסטוריות. מתוך השמחה והעוצמה שאנחנו רואים כאן ביהודה ושומרון נמשיך הלאה, באותה נחישות ובאותו כוח חלוצי, ליעד הבא - חידוש ההתיישבות היהודית בחבל עזה כולו".

צבי אלימלך שרבף, יו"ר תנועת 'נחלה', הוסיף: "מרום יהודה - מעלות חלחול הוא ישוב שמבטא אהבה ומסירות לארץ ישראל, נאבקנו על המקום למעלה מ19 שנה והיו זמנים שהיה נראה שחלילה המקום ייתפס ע"י ההשתלטות הערבית, ברוך ה' לפני שנה זכינו לעלות שוב לקרקע ובתמיכת ממשלת ישראל בהובלת השר בצלאל סמוטריץ' זכינו שמעלות חלחול - מרום יהודה יהיה ישוב מן המניין במדינת ישראל. ברוך ה' אחרי הקמת הישוב עלו למרחב 8 נקודות התיישבות נוספות המחזקות את הרצף ההתיישבותי בין חברון לירושלים. בעזרת ה' מתוך תנופת ההתיישבות ביהודה ושומרון נצא בכוחות מחודשים לחדש התיישבות יהודית בכל חבל עזה, בעזרת ה' בידינו הדבר".

האירוע יחל היום בשעה 16:00 בהפנינג חגיגי לכל המשפחה, ויימשך בשעה 17:15 בשו"ת בענייני השעה עם רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו, בבית הכנסת המרכזי במקום.

בשעה 18:00 תיפתח העצרת המרכזית במעמד הרב שמואל אליהו, רב העיר קריית ארבע-חברון הרב אברהם יצחק שוורץ, צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, וכן שרים וחברי כנסת רבים. את האירוע תנעל הופעה חיה של האמן ביני לנדאו.